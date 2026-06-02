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Décès d’un ancien juge municipal

Décès d’un ancien juge municipal
Didier Bert

Didier Bert

2026-06-02 13:15:25

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Un juge municipal à la retraite est décédé. Qui était-il?


Robert Beauséjour - source : CF Joliette

Robert Beauséjour s'est éteint à l'âge de 77 ans.

Il était bien connu dans la région de Joliette, d'abord par sa pratique d’avocat, puis comme juge de la Cour municipale.

Admis au Barreau en 1975, Robert Beauséjour détenait une licence en droit de l'Université d’Ottawa. L’avocat pratiquait en cabinet privé. Il a acquis une grande expérience professionnelle dans les domaines du droit civil, criminel, pénal, matrimonial, du travail, municipal et immobilier. Il a notamment été avocat pendant plus de 25 ans pour le comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides.

Robert Beauséjour a été nommé juge municipal en février 2006. Il a succédé au juge Louis Laporte.

En 2009, pour la première fois au Québec, un projet pilote de deux ans avait fait en sorte que les dossiers de nature criminelle soient traités en Cour municipale, à la suite d’un accord avec le ministère de la Justice.


Sur la page de l'avis de décès, Florent Bisson, ancien juge de la Cour municipale de Montréal, se souvient du juge Beauséjour: « Robert a été pour moi un compagnon de travail, à la conférence des juges municipaux, qui savait comment faire pour animer les discussions et nous éclairer. (…) Robert était fiable, fidèle et juste. Il restera dans ma mémoire pour longtemps. »

De son côté, son ancienne greffière, Isabelle Boutin, se souvient: « Mon juge Beauséjour …un homme que j’ai côtoyé et tellement apprécié. Ensemble, quelle équipe nous formions, étant sa greffière jusqu’à sa retraite. Il a représenté la justice et su faire équipe avec nous tous pour la servir dignement. »

Robert Beauséjour laisse dans le deuil sa conjointe Louise Laurion, ses deux fils, sa belle-fille et ses petits-enfants.

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