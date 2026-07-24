Les facultés sous les projecteurs

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Université de Sherbrooke

Une importante délégation de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke a pris part au XVIIIe Congrès de l’Association internationale de méthodologie juridique (AIMJ), tenu les 25 et 26 juin 2026 à l’Université de Liège, en Belgique.

Réunissant une cinquantaine de conférencières et conférenciers, l’événement avait pour thème « Faire référence : penser le droit au prisme de l’autorité » et proposait une réflexion sur le rôle de l’autorité dans la construction, l’interprétation et l’application du droit.

Université d’Ottawa

Sophie Thériault - Source : Université d’Ottawa

Doyenne intérimaire depuis le 1er janvier 2025, la professeureest officiellement nommée doyenne de la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa. Elle exercera ces fonctions pour un mandat de cinq ans, jusqu’en juin 2031.

« C'est le privilège de servir une communauté dont je connais la valeur depuis près de vingt ans. Ce mandat est l'occasion de poursuivre les chantiers déjà entamés et d'innover pour adapter l'enseignement et la recherche à un monde juridique en profonde transformation », souligne Sophie Thériault.





Université McGill



Jeff Kennedy et Jennifer Raso - Source : Université McGill

La Faculté de droit vient d’annoncer que le professeuret la professeureont été promus au rang de professeurs agrégés avec permanence. Leurs promotions sont entrées en vigueur les 1er juin 2026 et 1er juin 2025 respectivement.