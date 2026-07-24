Campus

Les facultés sous les projecteurs

Les facultés sous les projecteurs
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-07-24 13:15:14

Commenter

Comme chaque semaine, Droit-inc revient sur les dernières actualités de vos universités…

Université de Sherbrooke

Une importante délégation de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke a pris part au XVIIIe Congrès de l’Association internationale de méthodologie juridique (AIMJ), tenu les 25 et 26 juin 2026 à l’Université de Liège, en Belgique.

Réunissant une cinquantaine de conférencières et conférenciers, l’événement avait pour thème « Faire référence : penser le droit au prisme de l’autorité » et proposait une réflexion sur le rôle de l’autorité dans la construction, l’interprétation et l’application du droit.

Université d’Ottawa

Sophie Thériault - Source : Université d’Ottawa

Doyenne intérimaire depuis le 1er janvier 2025, la professeure Sophie Thériault est officiellement nommée doyenne de la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa. Elle exercera ces fonctions pour un mandat de cinq ans, jusqu’en juin 2031.

« C'est le privilège de servir une communauté dont je connais la valeur depuis près de vingt ans. Ce mandat est l'occasion de poursuivre les chantiers déjà entamés et d'innover pour adapter l'enseignement et la recherche à un monde juridique en profonde transformation », souligne Sophie Thériault.


Université McGill

Jeff Kennedy et Jennifer Raso - Source : Université McGill

La Faculté de droit vient d’annoncer que le professeur Jeff Kennedy et la professeure Jennifer Raso ont été promus au rang de professeurs agrégés avec permanence. Leurs promotions sont entrées en vigueur les 1er juin 2026 et 1er juin 2025 respectivement.


Partager cet article:

276
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Conséquences pour les concessionnaires automobiles québécois vendant des assurances crédit et de remplacement
2.
Outrage au tribunal : Mylène Hébert en prison
3.
Quand une stagiaire se retrouve devant la Cour suprême
4.
Reprise de logement: un avocat de la SCHL condamné pour mauvaise foi
5.
Jusqu’où l’IA peut-elle transformer le travail des avocats?
EMPLOIS

EN VEDETTE