Une avocate assermentée

Une jeune avocate assermentée démarre sa carrière dans un cabinet basé à Longueuil. Qui est-elle?

Olivia Giguère - Source Bernard et Brassard

Mevient d’être assermentée et rejoint l’équipe de droit des affaires de Bernard & Brassard à titre d’avocate.

Déjà familière avec le cabinet, Olivia Giguère y a complété son stage en droit auprès des équipes de litige et de droit corporatif.

Au cours de cette période, elle a participé à la rédaction de documents juridiques, à la révision de contrats, aux recherches juridiques ainsi qu’au suivi stratégique de dossiers.

Avant de joindre Bernard & Brassard, elle a acquis de l’expérience comme stagiaire au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et comme étudiante en droit chez Cascades.

Durant ses études, Olivia Giguère a été finaliste au Concours de l’Association du Barreau canadien et a également agi comme conseillère juridique bénévole auprès du Y des femmes de Montréal.

Elle est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.