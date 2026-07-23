Nominations

Une avocate assermentée

Une avocate assermentée
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-07-24 08:30:49

Commenter

Une jeune avocate assermentée démarre sa carrière dans un cabinet basé à Longueuil. Qui est-elle?

Olivia Giguère - Source Bernard et Brassard
Me Olivia Giguère vient d’être assermentée et rejoint l’équipe de droit des affaires de Bernard & Brassard à titre d’avocate.

Déjà familière avec le cabinet, Olivia Giguère y a complété son stage en droit auprès des équipes de litige et de droit corporatif.

Au cours de cette période, elle a participé à la rédaction de documents juridiques, à la révision de contrats, aux recherches juridiques ainsi qu’au suivi stratégique de dossiers.


Avant de joindre Bernard & Brassard, elle a acquis de l’expérience comme stagiaire au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et comme étudiante en droit chez Cascades.

Durant ses études, Olivia Giguère a été finaliste au Concours de l’Association du Barreau canadien et a également agi comme conseillère juridique bénévole auprès du Y des femmes de Montréal.

Elle est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.

Partager cet article:

419
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Conséquences pour les concessionnaires automobiles québécois vendant des assurances crédit et de remplacement
2.
Outrage au tribunal : Mylène Hébert en prison
3.
Quand une stagiaire se retrouve devant la Cour suprême
4.
Reprise de logement: un avocat de la SCHL condamné pour mauvaise foi
5.
Jusqu’où l’IA peut-elle transformer le travail des avocats?
EMPLOIS

EN VEDETTE