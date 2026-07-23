Une avocate assermentée
2026-07-24 08:30:49
Une jeune avocate assermentée démarre sa carrière dans un cabinet basé à Longueuil. Qui est-elle?Me Olivia Giguère vient d’être assermentée et rejoint l’équipe de droit des affaires de Bernard & Brassard à titre d’avocate.
Déjà familière avec le cabinet, Olivia Giguère y a complété son stage en droit auprès des équipes de litige et de droit corporatif.
Au cours de cette période, elle a participé à la rédaction de documents juridiques, à la révision de contrats, aux recherches juridiques ainsi qu’au suivi stratégique de dossiers.
Avant de joindre Bernard & Brassard, elle a acquis de l’expérience comme stagiaire au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et comme étudiante en droit chez Cascades.
Durant ses études, Olivia Giguère a été finaliste au Concours de l’Association du Barreau canadien et a également agi comme conseillère juridique bénévole auprès du Y des femmes de Montréal.
Elle est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.
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