Entre réseautage et soleil : l’été dans les cabinets

Que s’est-il passé dans vos bureaux ces derniers jours? On vous fait notre traditionnel récapitulatif…

Gowling WLG

Le cabinet Gowling WLG a récemment organisé une soirée de réseautage.

« Merci d’avoir été des nôtres à l’occasion du Projet Patio de cette année au club Le Parloir – Caves Privées. Ce fut pour nous un réel plaisir d’organiser cet événement où de jeunes professionel·les de Montréal se sont rassemblés pour échanger et tisser de nouveaux liens ».







Stein Monast

Chez Stein Monast, l’été a démarré sous le signe de la convivialité. Les collaborateurs ont déjà eu l’occasion de profiter de la belle saison grâce à plusieurs activités rassembleuses, dont deux sorties au stade pour assister à des matchs de baseball et une séance de yoga en plein air.





De Grandpré Chait

De Grandpré Chait se félicite d'avoir collaboré avec la Fondation Little Saint Nick Foundation, un organisme qui apporte du réconfort aux enfants hospitalisés grâce à la distribution de sacs-cadeaux remplis de petites attentions et accompagnés de cartes personnalisées créées par des bénévoles.

Cain Lamarre

Le Forum sur le recrutement international sera de retour à Saguenay le 23 septembre prochain.

Le cabinet Cain Lamarre se dit fier de renouveler son engagement à titre de partenaire organisateur de cet événement incontournable pour les employeurs qui recrutent ou souhaitent recruter des talents internationaux.

Organisé en collaboration avec Promotion Saguenay et Sourcinc, avec la participation de Desjardins et d'Investissement Québec, le Forum réunira employeurs, experts et acteurs du développement économique autour du thème : « Des talents d'ici, venus d'ailleurs ».