De Blakes à…

Un avocat change de cap dans sa carrière. De qui s’agit-il?

John Chedid - source : Langlois

Me John Chedid quitte Blakes pour rejoindre le cabinet Langlois.

Sa pratique est axée sur le litige et le règlement des différends, avec un intérêt particulier pour le droit civil et le droit commercial.

Il intervient également dans des dossiers d’actions collectives, de responsabilité civile, de droit constitutionnel ainsi que de droit administratif et réglementaire, tant en première instance qu’en appel.

Me Chedid représente et conseille une clientèle canadienne et internationale issue des secteurs privé et public devant diverses instances civiles et arbitrales, dans une grande variété de dossiers complexes.

Il est diplômé en droit de l’Université de Montréal.