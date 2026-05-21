Le scoop ne peut pas attendre. Le jugement professionnel, oui.

Jongler entre la rigueur de leur fonction et l’immédiateté de notre époque fait partie du quotidien de nombreux juristes. Mais à quel prix?



Pierre Olivier Lapointe

16h47, un jeudi. Votre client laisse un message. L'audience est dans trois semaines. Il veut « juste un faire le point ». Vous répondez par courriel dans les 20 minutes. Votre client est rassuré.

Bonne nouvelle : vous venez de passer le test de réactivité.

Moins bonne nouvelle : ce n'est peut-être pas le bon test.

Rigueur versus rapidité

Entre répondre vite et bien répondre, il y a parfois un décalage. Une nuance à creuser. Un risque que la première lecture ne suffit pas à identifier. Une question à reposer autrement. Ces choses-là ne se trouvent pas dans les 20 minutes entre l'appel et le courriel. Elles se trouvent dans la deuxième heure de travail qu'on ne s'est pas accordée.

Les journalistes ont vécu ça avant nous. Pendant des décennies, un article se construisait autour d'une discipline simple : vérifier avant de publier. Puis sont arrivés les informations continues, les réseaux sociaux, la course au clic. La pression du scoop a créé une nouvelle tension avec la pression de la rigueur. Ce n'est pas que la rigueur ait disparu. Mais elle s'est retrouvée à coexister avec une exigence de vitesse qui ne lui ressemblait pas.

Résultat : des erreurs, des corrections, et quelque chose de plus difficile à mesurer… une érosion tranquille de la confiance envers une profession dont la valeur reposait précisément sur sa rigueur1.

Dans tous les cabinets juridiques, le mécanisme est le même. Tout d'abord, le courriel. Ensuite, les textos, le portail client et… Teams. Puis le statut « vu », qui transforme votre silence en décision assumée. La disponibilité totale est devenue la norme, sans que personne ne l'ait vraiment décidé.

Et maintenant l'IA, qui produit une ébauche de mémo en 30 secondes. Or, si la machine peut faire ça, pourquoi l'avocat prendrait-il deux jours ?

Parce que le mémo, c'est facile à produire. Le jugement sur ce qu'il devrait vraiment contenir, ça ne s'obtient pas en 30 secondes.

La fragmentation du jugement

Pour les plus jeunes avocats qui exercent aujourd'hui, cette accélération n'est pas une transition vécue. C'est juste la réalité dans laquelle leur carrière a commencé. Pas d'« avant » auquel se comparer. Ce qui veut dire que la tension entre réactivité et réflexion ne se vit pas pour eux comme un changement, mais comme un état permanent dont ils ne questionnent pas toujours l'origine.

Ce qui ne la rend pas moins réelle.

Il y a une raison concrète pour laquelle travailler dans un état de fragmentation permanente affecte la qualité du jugement. Ce n'est pas une question de compétence. C'est une question de mécanique. Le cerveau humain sous pression de temps et d'interruptions constantes prend des raccourcis : il tranche trop vite, pèse mal les informations contradictoires, produit une impression de clarté qui peut être fausse.2

Une heure de travail non interrompue sur un dossier complexe, et une heure accumulée en morceaux de 10 minutes, ce n'est donc pas le même travail.3 Pas la même profondeur. Et dans une pratique où une nuance manquée peut avoir des conséquences réelles pour quelqu'un, ça compte.

Reprendre le contrôle

Reprendre le contrôle du rythme ne demande pas une transformation complète de la pratique. Ça commence souvent par des choses simples.

Définir, dès l'ouverture d'un dossier, ce qui constitue une vraie urgence, et ce qui peut attendre le lendemain matin. Et le dire au client, pas juste le décider en silence : cela change la relation.

Ne pas répondre pendant deux heures n'est pas de l'absence. C'est du travail. Réserver ces plages dans sa semaine, et les tenir, c'est peut-être le geste le plus concret qu'on puisse poser pour la qualité de son jugement.

Envoyer une mise à jour que personne n'a demandée. Un simple « Voici où en est votre dossier. Prochaine étape dans 10 jours ». Ce courriel réduit plus efficacement l'anxiété de rappel, que 10 réponses précipitées à des questions qu'on aurait pu anticiper.

La vitesse rassure. La rigueur fidélise. Les deux comptent, mais pas toujours de la même façon.

Le journalisme a commencé à répondre à cette tension. Le mouvement du slow journalism existe depuis quelques années. Il ne nostalgise pas le passé. Il défend simplement l’idée que la profondeur a une valeur que la vitesse ne peut remplacer.

Le droit n'a pas encore eu cette conversation. Peut-être commence-t-elle ici.

La gestion du temps, de l'attention et de la charge cognitive en pratique juridique fait l'objet de la formation Moins courir, mieux décider, offerte par Lafortune Formation. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin que le constat :



- Comprendre la charge cognitive et ses effets concrets sur la qualité du jugement

- Distinguer l'urgence réelle de l'urgence perçue dans la gestion de dossiers

- Structurer des plages de travail profond dans un environnement de sollicitations constantes

- Gérer les attentes clients dès l'ouverture du mandat

- Faire de l'IA un accélérateur au service du jugement, et non un substitut.



Formation disponible en ligne et en présentiel — formations.lafortune.ca

Pierre-Olivier Lapointe est président du Groupe Lafortune et œuvre depuis plus de 25 ans au cœur de la préparation de dossiers judiciaires. Il porte un regard pratique et humain sur les transformations de la pratique juridique, entre rigueur procédurale, organisation du travail et innovation.

Note : cette chronique a été rédigée avec le soutien d'outils d'intelligence artificielle générative. Ces outils ont été utilisés comme assistance rédactionnelle seulement ; le contenu, les analyses et les informations ont été révisés et vérifiés par l'auteur.

Notes

[1]: Nic NEWMAN, « Overview and Key Findings of the 2025 Digital News Report », Digital News Report 2025, Oxford, Reuters Institute for the Study of Journalism, 17 juin 2025

[2]: Gloria MARK, Attention Span : A Groundbreaking Way to Restore Balance, Happiness and Productivity, New York, Hanover Square Press, 2023

[3]: Cal NEWPORT, Deep Work : Rules for Focused Success in a Distracted World, New York, Grand Central Publishing, 2016.