Feu vert à l'action collective de Marie-Claude Barrette contre Meta

Le géant du web devra répondre de son inaction alléguée face à l'usurpation d'identité des célébrités d'ici…



Marie-Claude Barrette - source : Radio-Canada (La production est encore jeune / Karine Dufour)



La Cour supérieure du Québec a autorisé l’exercice d’une action collective intentée par l’animatrice Marie-Claude Barrette contre Facebook Canada et Meta Platforms.

Le juge Martin F. Sheehan a accueilli la demande dans une décision rendue le 13 mai.

Au coeur de cette action : l'atteinte à la réputation des personnalités québécoises dont le nom et l’image ont été abusivement utilisés pour attirer le public vers des escroqueries financières en ligne

Gérard F. Samet, Robert Astell et Victoria Ngoy Kalumba (sources : LinkedIn et Astell & Associés Avocats)

Le groupe autorisé rassemble toutes les personnes résidant au Québec dont la réputation a été compromise après que leur nom ait servi d'appât dans des publicités fausses et trompeuses publiées sur Facebook (Meta), incitant les utilisateurs à cliquer sur des liens frauduleux se présentant comme des produits ou services d’investissement, notamment en cryptomonnaie.

Les allégations portent sur un modus operandi sophistiqué où les fraudeurs créent des fausses publicités utilisant des célébrités, redirigeant les utilisateurs vers de faux articles de presse imitant des médias réputés, avant de les mener à une plateforme de cryptomonnaie visant à soutirer des fonds.

Le recours reproche aux défenderesses de ne pas avoir agi promptement pour retirer ce contenu, malgré leur connaissance des activités illicites, et réclame des dommages compensatoires ainsi que des dommages punitifs pour l’atteinte aux droits fondamentaux.

Isabelle Vendette, Morgane Palau et Simon Bouthillier (source : McCarthy Tétrault)

La représentante du groupe, Marie-Claude Barrette, est défendue par Me Gérard F. Samet (Gérard Samet Avocat) ainsi que par Mes Robert Astell et Victoria Ngoy Kalumba (Astell & Associés Avocats).

Pour leur part, Facebook Canada et Meta Platforms sont représentées par une équipe de McCarthy Tétrault, dont font partie Mes Isabelle Vendette, Morgane Palau et Simon Bouthillier.