Des honoraires de 675 millions $US!

Des avocats réclament un montant faramineux d’honoraires dans une action collective. Qui sont ces petits chanceux…

Les avocats de six cabinets américains entendent bien avoir leur part des milliards obtenus dans une action collective.

Les avocats de six cabinets (Holland; Ketchmark & McCreight; Seeger Weiss; Motley Rice; Williams Hart & Boundas; Waters Kraus Paul & Siegel) ont demandé 675 millions $US de frais pour leur rôle dans la négociation d'un accord qui réglerait les poursuites actuelles et futures alléguant que le désherbant Roundup de Bayer cause le cancer, rapporte Reuters.

Dans leur demande, les cabinets soulignent que cette somme correspond à 9,3 % du montant total de l'entente, qui s'élève à 7,25 milliards $US.

Leurs honoraires de 675 millions $US ne sont donc qu’ « une petite fraction du tiers de référence que les tribunaux approuvent régulièrement dans les principaux règlements d'actions collectives ».

Un autre argument est que les honoraires reflètent près de deux décennies de travail, de risques et de dépenses supplémentaires. En effet, les cabinets devront suivre les versements qui vont s'étaler sur les 21 prochaines années.

Dans le cadre de l'entente, Bayer nie que l'ingrédient clé du Roundup, le glyphosate, cause le cancer.

En 2024, un juge fédéral a accordé 956 millions $US de frais juridiques dans deux règlements d'une valeur totale de plus de 11 milliards $US, afin de clôturer une poursuite contre des fabricants de produits chimiques contenant des substances PFAS.









