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Un tribunal spécialisé pour mieux soutenir les victimes de violence sexuelle et conjugale à Terrebonne

Un tribunal spécialisé pour mieux soutenir les victimes de violence sexuelle et conjugale à Terrebonne
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-22 11:10:00

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Un nouveau tribunal spécialisé en matière de violences sexuelle et conjugale vient d’être implanté.

Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, a annoncé la mise en place du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale dans le district judiciaire de Terrebonne.

Cette initiative vise à mieux répondre aux besoins et aux réalités des personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale, en leur offrant un accompagnement plus humain, sécurisant et adapté tout au long du processus judiciaire.

Le tribunal spécialisé prévoit notamment :

  • un accompagnement centré sur les besoins des personnes victimes, du dépôt de la plainte jusqu’à la conclusion des procédures;
  • des formations spécialisées sur les réalités liées à la violence sexuelle et conjugale destinées à l’ensemble des intervenantes et intervenants appelés à œuvrer au sein du tribunal;
  • l’aménagement d’espaces chaleureux et sécuritaires afin de limiter les contacts entre les personnes victimes et leur présumé agresseur;
  • l’accès à des mesures facilitant le témoignage, comme les paravents et les salles de télétémoignage.

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