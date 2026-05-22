Action collective contre WestJet

Un vol de WestJet ne décolle pas… Mais une action collective atterrit devant la Cour supérieure. Qui sont les avocats?



David Bourgoin (source : BGA) et Émilie Genest (source : Garnier Ouellette Avocats)

Une demande d’autorisation d’une action collective vise WestJet, accusée d’avoir annulé un vol entre Cancun et Québec le 31 décembre 2025 sans offrir les compensations appropriées.

La Cour supérieure du Québec devra décider si la compagnie aérienne a manqué à son obligation de résultat en annulant ce vol.

La demanderesse, Caroline Tremblay, est représentée par Me David Bourgoin du cabinet BGA et par Me Émilie Genest du cabinet Garnier Ouellette Avocats.

Caroline Tremblay avait réservé une place sur le vol WS2633 du 31 décembre 2025 de la compagnie aérienne WestJet, qui devait relier Cancun à l’aéroport Jean-Lesage de Québec.

Vol retardé, puis annulé

La veille du décollage, la demanderesse reçoit un avis de retard de vol, via l'application mobile de WestJet. « La raison fournie par WestJet pour expliquer ce retard est la disponibilité de l’équipage », précise la demande d’autorisation.

Le jour prévu du vol, Caroline Tremblay reçoit un nouvel avis de retard, à nouveau expliqué par la disponibilité de l’équipage. Dans la journée, elle reçoit encore un nouvel avis qui l’informe que l'avion dans lequel les passagers devaient voyager a changé… puis encore un avis de retard en raison de la disponibilité d’équipage. Enfin, à 14h20, la demanderesse reçoit un avis d'annulation de vol.

« Aucune raison n’est fournie par la défenderesse pour expliquer l’annulation du vol », souligne la poursuite.

Caroline Tremblay communique à plusieurs reprises par téléphone avec des représentants de WestJet pour tenter d'obtenir des explications. Elle apprend que le prochain vol direct vers l'aéroport de Québec sera le 9 janvier 2026.

La demanderesse se rend alors à l'aéroport pour tenter d'obtenir des informations supplémentaires auprès de la responsable au comptoir de WestJet. Elle demande qu'un document lui soit fourni, afin de confirmer la raison de l'annulation du vol.

La responsable invoque un bris mécanique, mais refuse de lui fournir un document l’attestant.

Des conséquences familiales et financières

Caroline Tremblay doit rester à Cancun jusqu'au lendemain, le 1er janvier 2026, en payant les frais d'hébergement et de repas qu’elle n'aurait pas eu à payer si elle était rentrée comme prévu le 31 décembre.

WestJet l'informe par courriel qu'elle pourra prendre un vol entre Cancun et Toronto le 1er janvier, sans préciser comment elle sera transportée de Toronto à Québec. La demanderesse tente d'en savoir davantage, et parvient finalement à apprendre que les passagers seront transportés en autobus de Toronto vers Québec le 2 janvier.

« Toutefois, la demanderesse a une condition physique qui ne lui permet pas de rester dans une position assise plusieurs heures », pointe la demande d’action collective.

La voyageuse doit alors elle-même se payer un vol direct de Toronto à Québec, ce qui entraîne des dépenses importantes pour elle.

Au final, la demanderesse a dû payer son transport, l'hôtel et des repas, qui n'ont pas été remboursés par WestJet. Elle n'a reçu aucune compensation pour l'annulation du vol. Elle dit n’avoir reçu qu'un remboursement de 517,52 $ de la part de WestJet.

Outre ces conséquences financières, « la demanderesse a perdu du temps important auprès de sa famille pour la période du Jour de l’An. La demanderesse a également vécu du stress, du trouble et des inconvénients en raison de la négligence de la défenderesse à la suite de l’annulation du vol », allègue la demande.

En agissant ainsi, WestJet n'a pas respecté son obligation des résultats au sens du Code civil du Québec, selon la poursuite.

La demanderesse entend être désignée représentante des membres du groupe composé de « toutes les personnes physiques, au Québec, qui avaient une réservation confirmée auprès de la compagnie WestJet pour le vol numéro WS2633 prévu le 31 décembre 2025, de Cancun international Airport (CUN) à destination de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) dont le vol a été annulé. »

La demanderesse souhaite que la Cour supérieure condamne WestJet à lui verser 10 619,22 $ pour le remboursement de son voyage et des frais encourus à la suite de l’annulation du vol. Elle réclame que la compagnie aérienne en fasse de même avec les autres membres du groupe, en remboursant à chacun leurs frais.

La poursuite demande un montant de 2 500 $ en dommages-intérêts, pour compenser les troubles, ennuis et inconvénients subis en raison de l'annulation du vol, ainsi qu’un montant de 2 500 $ à titre de dommages moraux, et un montant de 2 000 $ à titre de réduction partielle pour le coût du voyage.