Qui rejoint la Clinique juridique de l’Université Laval cet été?
2026-05-22 12:00:49
Plusieurs étudiantes et étudiants rejoignent une équipe dédiée à offrir des conseils juridiques gratuits à la population québécoise.
La Clinique juridique en droit civil de l'université Laval accueille une nouvelle cohorte pour l’été 2026.
Au cours de cette session, les étudiantes et étudiants collaboreront avec leurs enseignants, Me Jérémie Côté et Véronique Dallaire, afin d’offrir gratuitement à la population québécoise des conseils juridiques en matière de droit civil.
Émily Santerre
L’étudiante travaille comme technicienne juridique au CISSS de Chaudière-Appalaches.Jacob Lagacé
Il a travaillé comme assistant technique en soins de santé au CHU de Québec–Université Laval.
Clémentine Fournier
L’étudiante en droit est adjointe juridique au cabinet de Me Caroline Robichaud, notaire.Louis Thibault-Guénette
Ophélie Chartier
Ophélie Chartier travaille au sein du cabinet Garnier Ouellette.
Alexia Pietrantonio
Alexia Pietrantonio a travaillé en tant qu’étudiante en droit pour Abkey Avocat.Louis-Félix Privé
Louis-Félix Privé est étudiant en droit au Tribunal administratif du travail.
Marie-Abigail Patenaude
Ann Victoria Patenaude
L’étudiante est adjointe administrative chez Physio Alia Santé.
Audrey Lévesque
Audrey Lévesque est enseignante suppléante au Centre de services scolaire des Découvreurs.
Marine Tremblay
Marine Tremblay est auxiliaire de recherche au sein de sa faculté.
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