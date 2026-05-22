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Qui rejoint la Clinique juridique de l’Université Laval cet été?

Qui rejoint la Clinique juridique de l’Université Laval cet été?
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-22 12:00:49

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Plusieurs étudiantes et étudiants rejoignent une équipe dédiée à offrir des conseils juridiques gratuits à la population québécoise.

La Clinique juridique en droit civil de l'université Laval accueille une nouvelle cohorte pour l’été 2026.

Au cours de cette session, les étudiantes et étudiants collaboreront avec leurs enseignants, Me Jérémie Côté et Véronique Dallaire, afin d’offrir gratuitement à la population québécoise des conseils juridiques en matière de droit civil.

Émily Santerre - source : LinkedIn

Émily Santerre

L’étudiante travaille comme technicienne juridique au CISSS de Chaudière-Appalaches.

Jacob Lagacé - source : LinkedIn
Jacob Lagacé


Il a travaillé comme assistant technique en soins de santé au CHU de Québec–Université Laval.

Clémentine Fournier

L’étudiante en droit est adjointe juridique au cabinet de Me Caroline Robichaud, notaire.

Louis Thibault-Guénette
Clémentine Fournier - source : LinkedIn


Ophélie Chartier - source : LinkedIn

Ophélie Chartier

Ophélie Chartier travaille au sein du cabinet Garnier Ouellette.

Alexia Pietrantonio

Alexia Pietrantonio a travaillé en tant qu’étudiante en droit pour Abkey Avocat.

Louis-Félix Privé
Alexia Pietrantonio - source : LinkedIn


Louis-Félix Privé est étudiant en droit au Tribunal administratif du travail.

Louis-Félix Privé - source : LinkedIn

Marie-Abigail Patenaude

Ann Victoria Patenaude

L’étudiante est adjointe administrative chez Physio Alia Santé.

Audrey Lévesque

Audrey Lévesque est enseignante suppléante au Centre de services scolaire des Découvreurs.

Audrey Lévesque - source : LinkedIn

Marine Tremblay

Marine Tremblay - source : LinkedIn

Marine Tremblay est auxiliaire de recherche au sein de sa faculté.

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