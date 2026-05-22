Les cabinets en action : défis sportifs, distinctions et initiatives philanthropiques

Comme chaque semaine, Droit-inc fait le tour des dernières actualités de vos bureaux…

RSS

Le cabinet RSS a tenu à féliciter Mes Justin Beeby, Juliana Boutot, Louis Cornillaut, Francis Gioia, Nathan Hassan Omar, Hélène Maurice, William Plante-Bischoff, Tomas Vazquez Rojas et Jean-François Germain qui ont complété Le Défi Challenge Québec 800.

Plus de 163 000 $ ont été amassés au profit de la Fondation Tel-jeunes.

Dunton Rainville

Le 17 mai dernier, plusieurs membres de l'équipe étaient au rendez-vous à Drummondville pour participer à La course Des Chênes-toi!, présentée par Transport Bourret inc.

« Cet événement, la plus grande course à pied du Centre-du-Québec, a offert soleil, dépassement de soi, solidarité et bonne humeur », souligne le cabinet.

Morency

Les 7 et 8 mai derniers, l’équipe de Morency était réunie à l’Hôtel-Musée Premières Nations dans le cadre de sa retraite annuelle.

De Grandpré Chait

De Grandpré Chait a lancé son premier déjeuner-formation destiné aux organismes de bienfaisance jeudi dernier.

Michel Beauchamp, notaire émérite et Joëlle Tremblay, notaire de l’équipe en droit successoral, ont abordé des sujets tels que les principaux enjeux liés aux dons testamentaires ainsi que les vérifications essentielles avant d’accepter un legs ou un rôle dans une succession.

BCF

Le cabinet BCF se dit fier d’avoir remis le prix Nouvel entrepreneure et repreneure dans le cadre du Gala Les Pléiades, une catégorie qui souligne l’audace, la vision et l’engagement de celles et ceux qui font grandir des entreprises au Québec.

« Félicitations à Vitrerie VD, représentée par Raphaël Fortin, gagnant de cette catégorie », mentionne BCF.



