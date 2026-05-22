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Deux recrues chez Lavery

Deux recrues chez Lavery
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-25 08:30:45

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Le cabinet recrute deux avocates assermentées. Qui sont les heureuses élues?


Gabrielle Dickins et Kiran Younas - source : Lavery

Lavery vient d’annoncer l'arrivée de deux nouvelles avocates : Gabrielle Dickins et Kiran Younas.

Gabrielle Dickins

La jeune avocate est membre du groupe Droit de la famille et Droit des successions. Elle exerce principalement dans ces domaines, notamment en matière de séparation, de divorce, de testaments et de fiducies.

Elle se distingue par une approche axée sur des solutions adaptées, fondées sur une analyse rigoureuse des faits et des principes juridiques applicables, souligne le cabinet.

Me Gabrielle Dickins est titulaire d’un baccalauréat en droit (B.C.L.) et d’un Juris Doctor (J.D.) de l’Université McGill.


Kiran Younas

Membre du groupe Droit des affaires, Me Younas intervient dans des dossiers liés notamment à la propriété intellectuelle, aux technologies, à l’intelligence artificielle, à la gouvernance, aux contrats commerciaux et aux appels d’offres publics.

Elle participe à la rédaction et à l’analyse de contrats, d’avis juridiques et de notes stratégiques portant sur les technologies émergentes, la confidentialité des données, les enjeux de conformité et les processus d’approvisionnement public.

Me Younas est diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke.

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