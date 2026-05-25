IA en réunion: une bombe à retardement?

L’utilisation d'applications de prises de notes crée des risques juridiques considérables pour les avocats.

Jeff Gifford - source : LinkedIn

Des juristes s'inquiètent de la prolifération des assistants d'intelligence artificielle (IA) de prises de notes durant les réunions.

Les avocats peuvent s’attendre à de gros gains de productivité en utilisant de tels outils… mais ils ne font que commencer à imaginer l'ampleur des risques juridiques liés à cet usage, rapporte le New York Times.

Jeffrey Gifford, un avocat spécialisé en droit des sociétés au cabinet Dykema, expulse systématiquement ces assistants de ses réunions virtuelles dès qu'il en détecte la présence. Son réflexe illustre une inquiétude croissante dans la profession : celle de voir des propos informels, des positions provisoires ou des confidences stratégiques se retrouver figées dans un document, potentiellement communicable à des tiers dans le cadre d'un litige.

Alors qu'un compte-rendu rédigé par un humain ne retient que l'essentiel, les transcriptions générées par l’IA conservent les apartés, les propos immédiatement corrigés, et les plaisanteries.

À présent, c'est donc l'intégralité du contenu d'une réunion qui peut être archivée en détail.

Or, la communication de tels documents pourrait être exigée au cours d’un litige ou d’une enquête. C'est que le secret professionnel et le privilège d’avocat-client sont perdus si des informations sont partagées avec des parties extérieures. Or, un assistant IA est bien plus un tiers qu’un auxiliaire juridique.

Un dirigeant d'entreprise pourrait exagérer à propos d’une acquisition, en disant que cela l’aiderait à dominer son marché. Un tel commentaire pourrait être utilisé dans une affaire de droit de la concurrence, cite le quotidien new-yorkais.

Un membre d’un conseil d'administration pourrait reconnaître avec désinvolture un risque… et se retrouver cité dans un procès intenté par des actionnaires.

Ces risques émergents pourraient encourager d'autres avocats à se passer des assistants IA de prises de notes.