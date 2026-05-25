Nouveau tribunal pour violence sexuelle à Baie-Comeau : une annonce « politique »

Le palais de justice de Baie-Comeau peut désormais compter sur un tribunal spécialisé en violence sexuelle et conjugale. Une annonce « purement politique », selon…



Le député Yves Montigny fait l'annonce de la création d'un nouveau tribunal spécialisé en violence sexuelle et en violence conjugale à Baie-Comeau - source : Radio-Canada / Etienne Parent

Un nouveau tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale verra le jour à Baie-Comeau. Une annonce « purement politique », selon l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales qui estime que cela ne changera concrètement rien sur le terrain.

De son côté, le député de René-Lévesque, Yves Montigny, estime que le tribunal permettra de mieux répondre aux réalités et aux besoins des victimes, avec des espaces sécuritaires et des accompagnements spécifiques.

Yves Montigny annonce également qu’une nouvelle ressource en intervention sociojudiciaire sera ajoutée à l’équipe du CAVAC et qu’un poste de procureur dédié aux dossiers de violence sexuelle et conjugale sera créé.

Le président de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, Guillaume Michaud, émet toutefois des réserves importantes.

« On a coupé un poste dans la dernière année, et là on dit oui, on ajoute des postes », lance-t-il en expliquant que le manque d'effectifs oblige les procureurs à traiter plusieurs dossiers sans réellement se spécialiser.

Me Guillaume Michaud - source : Radio-Canada | Gracieuseté

« On se retrouve au même nombre de procureurs, qui était déjà nettement insuffisant », mentionne Guillaume Michaud.

Guillaume Michaud ajoute que l’espace sécuritaire promis aux victimes au palais de justice de Baie-Comeau est le même que celui qui existait déjà.

La coordonnatrice de la Maison Anita-Lebel, Suzie Levasseur, se réjouit quant à elle de cette annonce. Elle précise que l'initiative s'inscrit directement dans les recommandations du rapport qui découle de consultations auxquelles son organisme a participé en 2019. Selon elle, cette démarche permet de rebâtir la confiance des femmes envers le système. Tout ce qui a été fait ces dernières années avec le rapport, c'était pour améliorer ça. On l'entend, elles se sentent mieux soutenues, explique la coordonnatrice.

Yves Montigny estime que ce nouveau tribunal est tiré des leçons des projets pilotes qui ont eu lieu ailleurs dans la province au courant des dernières années. Il faut faire le suivi de la victime par un seul procureur, du début jusqu'à la fin, lance-t-il en expliquant l'importance d'éviter que les victimes aient à raconter leur histoire plusieurs fois.



Suzie Levasseur - source : Radio-Canada / Etienne Parent

Le député explique que des formations seront aussi données aux différents acteurs qui pourraient intervenir au sein du nouveau tribunal.

Selon le ministère de la Justice, 31 des 36 districts judiciaires du Québec bénéficient d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. Yves Montigny n’était pas en mesure de partager les coûts liés au démarrage de cette initiative. Rappelons que la Côte-Nord détient le record du taux de violence conjugale le plus élevé du Québec.