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Le Barreau de Longueuil dévoile son nouveau CA

Le Barreau de Longueuil dévoile son nouveau CA
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-25 12:00:46

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Le Barreau de Longueuil vient d’élire son nouveau conseil d’administration. Quels avocats en font partie?

Le Barreau de Longueuil a récemment élu les membres de son nouveau conseil d’administration pour l’année 2026-2027.

Les administrateurs ont officiellement amorcé leur mandat à l’occasion de l’assemblée générale annuelle tenue le 8 mai dernier.

Le conseil d’administration 2026-2027 du Barreau de Longueuil est composé de :

- Me Erin Kavanagh, Bâtonnière
Me Erin Kavanagh est procureure en chef adjointe au bureau des poursuites criminelles et pénales de Longueuil.

Erin Kavanagh et Karina Cloutier - source : LinkedI

- Me Karina Cloutier, Première conseillère
Me Karina Cloutier est avocate civiliste spécialisée en violences conjugales et violences à caractère sexuel à l’Aide juridique.

- Me Maude Bourgeois, Secrétaire
Me Bourgeois est avocate à l’Aide juridique.

- Me Romy Elayoubi, Trésorier
Me Romy Elayoubi est avocat en droit criminel.

- Me Martin Reid, Administrateur
Me Martin Reid est avocat au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales à Longueuil.



Mathieu Vespa (source : Facebook), Valérie La Madeleine (source : Lmb Criminalistes), Camille Dubois-Faubert (source : Ld Avocats) et Mylène Lemmel (source : LinkedIn)
- Me Mathieu Vespa, Administrateur
Me Vespa agit comme directeur de bureau à la direction générale du Centre communautaire juridique de la Rive-Sud.


- Me Valérie La Madeleine, Administratrice
Me Valérie La Madeleine exerce en droit criminel et pénal. Elle s’est notamment illustrée dans plusieurs dossiers de meurtre fortement médiatisés, dont deux se sont soldés par des acquittements.

- Me Camille Dubois-Faubert, Représentante de l'AJBL
Me Dubois Faubert concentre sa pratique en droit de la famille

- Me Mylène Lemmel, Bâtonnière sortante
Me Lemmel est avocate et médiatrice familiale chez Lemmel Dessureault Avocats.

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