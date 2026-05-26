Juricourse 2026 : s’amuser et se mobiliser pour la bonne cause

Cette année, Juripop invite toute la communauté juridique à marcher, courir et s’impliquer pour l’accès à la justice. À vos agendas!



Me Elyse Desjardins - source : Juripop

Le 6 juin, de 8 h à midi, la 8e édition de la Juricourse, un événement caritatif qui combine activité physique, réseautage et engagement social, aura lieu au Parc Frédéric-Back de Montréal. Et à compter de cette année, c’est l’OBNL Juripop qui l’organise.

« Nous sommes heureux d’orchestrer cet événement rassembleur qui s’adresse à la communauté juridique québécoise, mais aussi aux familles qui y gravitent, indique Me Elyse Desjardins, directrice des services juridiques et directrice générale par intérim de l’organisme. Ce sera un moment récréatif agréable pour tout le monde, et qui servira en prime une cause essentielle : l’accès à la justice pour tous. »

Au programme de la Juricourse

Les inscriptions sont déjà ouvertes pour les trois parcours, adaptés à tous les niveaux de coureurs ou de marcheurs, qui seront au menu de la matinée du 6 juin.

Un premier parcours, d’une distance d’1 km, sera idéal pour les marcheurs occasionnels ou les familles. Le second, sur 5,5 km, sera aussi ouvert aux enfants et aux adultes qui ont un peu plus d’endurance. Enfin, celui de 11 km s’adressera aux coureurs plus aguerris.

« Nous espérons réunir plus de 300 personnes à cet événement. Alors nous invitons tous les juristes intéressés à réserver leur place, celles de leur famille, ou encore à se constituer une équipe avec leurs collègues », mentionne Me Desjardins.

Se mobiliser pour la bonne cause

Informations et conseils juridiques, représentation devant les tribunaux de plus de 7700 personnes, accompagnement en négociation et en médiation, prise en charge de dossiers d’intérêt public, projets majeurs (Mois de la justice, Caravane 360 pour les aînés, Aparté pour les victimes de harcèlement sexuel ou psychologique dans le milieu de la culture et des communications) … Depuis 2009, les services de Juripop ne cessent de se développer.

« Nous sommes à l’écoute de ceux qui ont besoin d’aide juridique à coût nul ou modique, mais nous sommes aussi les premiers répondants légaux aux problèmes sociaux qui entraînent des crises d’accès à la justice, explique l’avocate. Nous recevons par exemple actuellement de nombreuses demandes liées à la crise du logement et aux violences conjugales. »

C’est pour l’ensemble de cette mission que Me Desjardins a intégré les rangs de Juripop, il y a de cela un an. Après avoir évolué dans plusieurs organisations qui prônent l’accès à la justice, comme Avocats sans frontières Canada, elle s’est naturellement intéressée à cette OBNL qu’elle trouve vivante, audacieuse et toujours pleine d’idées pour rejoindre et épauler les personnes les plus vulnérables de notre société.

« En participant et/ou en devenant commanditaire de la Juricourse, on réalise un petit geste qui a un impact immense, déclare la directrice. Parce qu’en dehors des coûts d’organisation de l’événement, tout l’argent récolté ira directement renforcer nos initiatives d’accès à la justice. Ce qui voudra concrètement dire plus de personnes rejointes, plus d’heures de conseils légaux, plus de services à la population. Alors, joignez-vous à nous en grand nombre! »