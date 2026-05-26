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Une recrue chez BCA Avocats

Une recrue chez BCA Avocats
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-27 08:30:48

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Le cabinet accueille un nouvel avocat au sein de son équipe. Qui est-il?

Bo Chi Zhang - source : BCA Avocats

Me Bo Chi Zhang, avocat en litige civil et commercial, se joint à BCA Avocats. Il a amorcé sa carrière chez Lambert Avocats, un cabinet boutique montréalais spécialisé en litige civil et commercial.

Il est intervenu dans plusieurs dossiers touchant notamment à la responsabilité civile et à la responsabilité professionnelle.

Durant ses études, il a également travaillé à l’Autorité des marchés financiers à titre d’agent en inscription en valeurs mobilières.


Cette expérience lui a permis de se familiariser avec les enjeux réglementaires liés, notamment, au développement du commerce des cryptomonnaies par les intermédiaires.

Me Zhang est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.

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