Deux nouvelles élues au CA de l’ABC-Québec

L’organisation accueille deux nouvelles membres au sein de son conseil d’administration. Qui sont-elles?

Maya Angenot - source : Norton Rose

L’ABC-Québec a dévoilé les résultats de son scrutin électronique visant à pourvoir deux sièges à son conseil d’administration 2026-2027.

Les personnes élues sont Me Maya Angenot (47,2%) et Katérie Lakpa (11.6%).

Associée chez Norton Rose Fulbright, Me Maya Angenot concentre sa pratique sur les litiges commerciaux complexes, tant devant les tribunaux québécois qu’en arbitrage.

Elle intervient notamment dans les secteurs des technologies et de l’ingénierie, en plus de piloter plusieurs actions collectives liées aux produits pharmaceutiques, à la sécurité des produits et à la protection du consommateur.

Katérie Lakpa - source : Clinique juridique de Saint-Michel

Katérie Lakpa est, pour sa part, étudiante au baccalauréat en droit à l’Université du Québec à Montréal. Elle agit également comme chargée de projet à la Clinique juridique de Saint-Michel.

Les deux élues entreront officiellement en fonction le 1er juillet prochain et siégeront au sein du conseil d’administration sous la présidence de Me Maxime Gagné et la vice-présidence de Me Vincent Savard.