Le Canada est dans la mire du GAFI. Surveillance accrue, contrôles renforcés et sanctions financières : les organisations assujetties doivent se préparer à des examens plus exigeants…



Corey Bloom - source : MNP

Le rapport d’évaluation mutuelle du Canada, publié par le Groupe d’action financière (GAFI) en 2026, reconnaît plusieurs résultats positifs du régime canadien, tout en identifiant des améliorations importantes à apporter, notamment en matière de supervision fondée sur les risques. Pour le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), ces constats viennent accélérer une modernisation déjà amorcée de son approche de surveillance avec certains impacts pour les entités assujetties de tous les secteurs.

Pour les entités déclarantes, les constats du GAFI et les investissements annoncés par le CANAFE dans la surveillance rendent de plus en plus importantes votre préparation aux examens et d’avoir en main la documentation nécessaire pour démontrer l’efficacité de votre programme de conformité.

Publié le 29 septembre 2026, le rapport conjoint du GAFI et du Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment de capitaux reconnaît les progrès du Canada tout en relevant des faiblesses persistantes dans la surveillance, la transparence de la propriété effective, les poursuites dans les affaires complexes de recyclage des produits de la criminalité et le recouvrement des avoirs. Le Canada a obtenu six notes d’efficacité significative et cinq notes d’efficacité modérée. Il a été placé sous suivi régulier et dispose d’une feuille de route de trois ans pour réaliser les principales actions recommandées. [1]

Le rapport porte sur les mesures mises en place lors de la visite sur place de novembre 2025. Il faut donc distinguer les changements législatifs et les évolutions de la surveillance effectuées depuis cette visite, des mesures dont le GAFI a évalué l’efficacité. [1]

Le renforcement de la surveillance est déjà amorcé

La réponse du CANAFE fournit des éléments concrets permettant d’anticiper un examen plus approfondi par le régulateur. Le Centre a annoncé la mise en œuvre d’un nouveau cadre de surveillance ainsi que l’amélioration de ses outils d’évaluation des risques, de ses questionnaires et de ses profils sectoriels. Il a également fait état d’un nombre record d’activités de surveillance au cours de la dernière année.

Le CANAFE accroît sensiblement les ressources consacrées à sa fonction de supervision. Selon les précisions fournies lors d’une allocation du CANAFE, le 9 octobre 2026, son enveloppe financée par recouvrement des coûts doit passer d’environ 60 millions de dollars en 2025-2026 à 85 millions de dollars pour l’exercice courant. Cette capacité supplémentaire doit notamment permettre d’approfondir la surveillance dans certains secteurs, d’élargir la supervision à de nouveaux secteurs et de soutenir l’expansion des activités au moyen d’une plateforme technologique modernisée [2].

Ces développements témoignent d’une volonté et d’une capacité de surveillance. Ils ne signifient pas que chaque secteur et chaque entité déclarante fera l’objet d’examens plus fréquents ou d’une intensification uniforme de la surveillance. Mais ils renforcent l’importance pour votre organisation de maintenir un programme capable de résister à un examen approfondi.

Ainsi le profil de risque de votre organisation ne sera pas nécessairement évalué à partir d’une seule source d’information. Le CANAFE a indiqué vouloir intégrer un éventail plus large de données à ses décisions de surveillance, notamment les résultats d’examens, l’efficacité des contrôles de conformité, les enjeux liés aux déclarations et à la qualité des données, l’historique des mesures d’application ainsi que les divulgations volontaires de non-conformité et d’autres renseignements pertinents [2]. Par conséquent, il est raisonnable de prévoir des examens plus ciblés sur la façon dont les risques particuliers de chaque entité déclarante orientent leurs contrôles. Votre entreprise devra donc être en mesure d’expliquer pourquoi elle attribue certaines cotes de risque et comment celles-ci influencent les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, les mesures accrues, le contrôle continu et les décisions en matière de déclaration.

La surveillance doit mieux refléter les risques

Le GAFI a identifié des écarts entre les risques évalués et la portée, la fréquence et l’intensité de la surveillance. Il a également constaté une mise en œuvre inégale des mesures relatives à la propriété effective dans les provinces et les territoires. Ses recommandations comprennent le renforcement de la surveillance fondée sur les risques et la poursuite de l’élaboration d’un cadre pancanadien de transparence de la propriété effective des sociétés. [1]

Une évaluation générique des risques est peu utile si elle ne reflète pas les clients, les produits, les services, les canaux de distribution et l’exposition géographique réels de l’entreprise.

Benoît Racette - source : MNP



Le rapport d’évaluation mutuelle ne modifie pas, en soi, la législation canadienne et ne crée pas de nouvelles obligations pour les entités déclarantes. Toutefois, ses constats renforcent l’importance de démontrer que les mesures sont effectivement mises en œuvre.

Les politiques écrites définissent les attentes. Les dossiers opérationnels, les résultats des tests et la surveillance exercée par la direction permettent de vérifier si ces attentes sont respectées.

Par exemple, une entité déclarante devrait pouvoir démontrer comment les renseignements sur le risque des clients orientent le contrôle continu, comment les activités inhabituelles sont examinées et comment les décisions de transmettre ou de ne pas transmettre une déclaration d’opérations douteuses sont justifiées. Lorsque des faiblesses sont relevées, la direction devrait pouvoir démontrer que les mesures correctives s’attaquent à leur cause sous-jacente.

Le même principe s’applique à la propriété effective. La collecte des renseignements constitue une première étape. L’évaluation de leur fiabilité, le traitement des incohérences et leur mise à jour sont essentiels à un processus dont l’entité peut justifier la rigueur.

Un cadre de mise en application renforcé et davantage adapté au risque

Le CANAFE a indiqué avoir délivré 35 procès-verbaux de violation en 2025–2026, représentant plus de 247 millions de dollars en pénalités. Le Centre a également indiqué que la législation adoptée en mars 2026 augmentait les montants des pénalités jusqu’à 40 fois. [3]

Ce contexte renforce l’importance pour les entreprises d’identifier en amont les lacunes afin de les corriger rapidement. Une approche efficace pourrait être d’associer chaque constat à un responsable désigné, avec une échéance réaliste et à des éléments probants permettant de confirmer sa résolution. Des reports répétés ou une clôture administrative sans validation peuvent laisser perdurer la situation avec les conséquences financières qui en découlent si celles-ci sont détectées par le régulateur.

Les conseils d’administration et la haute direction ont besoin de rapports qui relient les risques importants, les faiblesses des contrôles et l’avancement des mesures correctives. Les fonctions de conformité de deuxième ligne doivent disposer de l’autorité et des ressources nécessaires pour remettre en question les lacunes et vérifier les mesures correctives.

Comment MNP peut aider les entités déclarantes à se préparer

L’équipe de services-conseils en lutte contre le blanchiment d’argent de MNP peut aider les entités déclarantes à évaluer leurs programmes, à relever les faiblesses et à mettre en œuvre des améliorations adaptées à leurs activités et à leurs obligations réglementaires. Nos services peuvent comprendre l’élaboration et la bonification de votre programme de lutte contre le blanchiment d’argent, la réalisation de vos examens aux deux ans, la préparation aux examens réglementaires et l’accompagnement dans la mise en œuvre de mesures correctives. [4]

Renforcer les évaluations des risques : MNP peut aider à déterminer si l’évaluation des risques reflète les activités de l’entreprise et si sa méthodologie se traduit par des contrôles opérationnels appropriés. Cela comprend le repérage des écarts entre les cotes de risque documentées, les renseignements sur les clients et l’utilisation des outils automatisés de conformité.

Évaluer l’efficacité du programme : des examens d’efficacité indépendants réalisés au moins tous les deux ans, des analyses d’écarts, des évaluations des risques et des contrôles peuvent permettre de relever les faiblesses et d’identifier les priorités d’amélioration. MNP accompagne également dans les démarches de vigilance à l’égard des clients et des entités présentant un risque plus élevé. [5]

Mettre à jour les politiques et les procédures : MNP peut contribuer à l’élaboration et au maintien de programmes de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité (LRPC) fondés sur les risques, notamment au moyen de procédures écrites qui aident les employés à appliquer les exigences dans leur travail quotidien. [4]

Formation : MNP peut vous accompagner dans la conception, la mise à jour et la mise en œuvre d’un programme de formation continue adapté à votre contexte d’affaires et aux différents rôles de vos employés ou agents. Nous pouvons également animer cette formation afin de favoriser une compréhension concrète des obligations applicables et leur intégration dans les activités quotidiennes.

Se préparer aux examens réglementaires : les évaluations de préparation peuvent permettre de relever les lacunes avant un examen. MNP peut accompagner la préparation, les réponses aux constats réglementaires, la planification des mesures correctives et l’exécution des projets. [4]

Examiner les mesures correctives : MNP peut examiner les mesures correctives afin d’aider à déterminer si les changements ont remédié aux faiblesses relevées et fonctionnent efficacement. [5]

Un programme rigoureux exige une attention continue

La réponse du Canada à l’évaluation du GAFI exigera des améliorations démontrables en matière de surveillance et d’efficacité. Les entités déclarantes devraient s’attendre à une attention accrue aux preuves qui soutiennent leurs propres programmes de conformité.

Une expertise externe peut aider à relever les lacunes, à établir les priorités des mesures correctives et à mieux préparer les entités aux examens. Il incombe toujours à l’entité déclarante et à sa direction de maintenir des contrôles efficaces et de corriger les faiblesses à mesure qu’elles apparaissent.

Sur les auteurs

Corey Bloom, FCPA, CPA•EJC(IFA), CFF, CFE, Membre émérite de l’ACFE

Associée, leader de l’Est du Canada, Enquêtes et juricomptabilité, MNP

Benoît Racette, LL.B., D.E.S.S.

Directeur, Juricomptabilité - Lutte contre le blanchiment d'argent, MNP