L’outrage au tribunal constitue un recours important pour assurer le respect de l’autorité judiciaire, y compris en matière municipale.



Jean-François Brunette - source : Dunton Rainville



Les municipalités disposent de plusieurs outils afin de voir à l’application de leur réglementation d’urbanisme, dont celui d’obtenir de la Cour supérieure une ordonnance obligeant le propriétaire d’un immeuble à exécuter les travaux nécessaires afin de rendre son immeuble conforme à ladite réglementation(1).

Lorsqu’une telle ordonnance est émise et que le propriétaire néglige de s’y conformer, les conséquences peuvent être sérieuses. Dans certains cas, l’inaction du propriétaire peut mener à une condamnation pour outrage au tribunal, laquelle découle d’une procédure de nature quasi pénale, influencée par les règles du droit criminel et du droit pénal.

Même si une telle condamnation survient dans un dossier de nature civile, le juge peut, à l’occasion de celle-ci, prononcer l’une ou l’autre des sanctions mentionnées à l’article 62 du Code de procédure civile(2), incluant une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder un an.

L’affaire Ville de Québec c. Bédard, 2026 QCCS 3809, fournit une illustration récente d’outrage au tribunal dans un contexte municipal, l’honorable Clément Samson, j.c.s., ayant déclaré coupables d’un tel outrage les propriétaires d’un immeuble non conforme à la réglementation municipale(3).

Dans ce dossier, la Ville de Québec avait obtenu de la Cour supérieure, en 2023, une ordonnance d’exécution de divers travaux correctifs. La Cour avait notamment ordonné aux défendeurs (propriétaires) de démanteler plusieurs logements situés dans le sous-sol de leur résidence, de même que des agrandissements dérogatoires à la réglementation.

Or, à la suite de ce jugement et de brèves procédures en appel, les défendeurs sont demeurés complètement passifs et n’ont entrepris aucuns travaux visant à régulariser la situation de leur immeuble, le tout tel que confirmé par la preuve recueillie par la Ville, incluant des photographies prises à plusieurs dates.

Cette situation a mené la Ville à introduire une procédure pour outrage au tribunal, d’autant plus que les contraventions reprochées mettaient en jeu la sécurité des occupants de l’immeuble. Dans son récent jugement, le juge Samson analyse la situation en fonction des principes applicables en matière d’outrage pour défaut de respecter une ordonnance.

Dans un tel cas, le fardeau est élevé pour le demandeur car les éléments suivants doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable(4) :

- l’ordonnance énonce clairement et sans équivoque ce qui est exigé ou interdit;

- l’inculpé a une connaissance réelle ou inférée de l’ordonnance;

- un avis clair, précis et sans ambiguïté de l’infraction particulière d’outrage a été donné à l’inculpé;

- l’inculpé a commis un acte interdit par l’ordonnance ou omis de commettre un acte comme elle l’exige (l’actus reus);

- l’inculpé a intentionnellement commis cet acte ou cette omission (la mens rea), quoique l’intention spécifique de ne pas se conformer à l’ordonnance n’a pas à être établie, ce qui exclut notamment les défenses d’erreurs de droit.

Le juge conclut que les éléments nécessaires ont été établis à l’égard de dix contraventions spécifiques et, par conséquent, déclare les défendeurs coupables de ces dix outrages. Même si certains aspects du jugement de 2023 sont plus techniques et font référence à des plans identifiés à son soutien, le juge conclut que les termes dudit jugement demeurent « compréhensibles, particulièrement pour des personnes qui habitent l’immeuble et qui ont réalisé ces travaux sans les autorisations appropriées »(5).

Soulignons que même lorsque le tribunal reconnait que tous les éléments constitutifs d’un outrage au tribunal ont été établis hors de tout doute raisonnable, il détient un pouvoir discrétionnaire lui permettant de refuser de déclarer le défendeur coupable d’un tel outrage, s’il est d’avis que cela entrainerait une injustice dans les circonstances.

Or, dans le cas d’espèce, le juge Samson met de côté cette discrétion et décide qu’il y a lieu de sanctionner le comportement des défendeurs, qui refusent « obstinément de reconnaître l’autorité du Tribunal ». À son avis, « tolérer un tel comportement signifierait que l’on peut passer outre à des obligations importantes en matière de droit municipal sans conséquence » (6).

Cette affaire rappelle que dans un contexte de droit municipal, le respect des ordonnances des tribunaux contribue non seulement à préserver la primauté du droit, mais également à mettre en œuvre les règlements municipaux, lesquels sont souvent le reflet de multiples préoccupations d’intérêt public, notamment en matière de sécurité.

(1) Article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1

(2) RLRQ, c. C-25.01

(3) En date des présentes, les sanctions prononcées contre les défendeurs ne sont pas encore connues.

(4) Voghell c. Commission la protection du territoire agricole du Québec, 2018 QCCA 1797, para. 51

(5) Para. 16

(6) Para. 44

À propos de l’auteur



Jean-François Brunette est avocat chez Dunton Rainville.

