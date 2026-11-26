Une avocate et un prof de droit siégeront au Conseil consultatif sur l'intelligence artificielle et la culture créé par Ottawa…



Stéphanie Hénault - source : ANEL

Deux spécialistes du droit d'auteur font partie des 12 membres du nouveau Conseil consultatif sur l'intelligence artificielle et la culture, dévoilé le 19 novembre par le gouvernement fédéral.

Me Stéphanie Hénault est directrice des affaires juridiques de l'Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) depuis novembre 2022. Avocate et médiatrice accréditée par le Barreau du Québec, elle se spécialise en droit d'auteur et en statut de l'artiste.

Elle n'arrive pas en terrain neutre. En février 2024, devant le Comité permanent de l'industrie et de la technologie des Communes, elle a plaidé pour le consentement préalable des auteurs à l'entraînement des modèles de langage, pour la transparence des entreprises technologiques et pour les licences. Elle s'opposait aussi à toute exception au droit d'auteur pour la fouille de textes et de données.

Jeremy de Beer est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en innovation et droit de la propriété intellectuelle. Membre de la Société royale du Canada, il a publié cinq livres et plus de 70 articles, notamment sur le droit d'auteur à l'ère numérique, la gouvernance des données et l'IA.

Jeremy de Beer - source : Université d'Ottawa



Coprésidé par le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et le ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes, le Conseil doit « favoriser le dialogue » entre le milieu culturel, les entreprises technologiques et les chercheurs, et conseiller le gouvernement.

Il tiendra d'abord trois réunions, chacune sur un thème : bâtir des partenariats de recherche en IA, protéger la créativité humaine grâce à une IA responsable, et renforcer l'adoption de l'IA et les compétences dans les industries culturelles. Un rapport sommaire sera ensuite remis aux ministres et rendu public. Les membres siègent bénévolement.

Le Conseil compte aussi des représentants d'Ubisoft La Forge, de l'Association des journaux régionaux du Québec, de Compétence Culture, de la Guilde canadienne des réalisateurs et d'Éditeurs de musique au Canada, entre autres.

Sa création survient alors que le droit d'auteur face à l'IA générative arrive devant les tribunaux canadiens, notamment avec la poursuite de la SOCAN contre Suno en Cour fédérale. Même les facultés s'en emparent : des étudiants de Sherbrooke en avaient fait l'objet d'un procès fictif.