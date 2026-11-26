Le site fait peau neuve et recentre ses activités sur la médiation familiale et l’accompagnement des personnes en séparation. Entrevue.

Annoncée comme définitivement fermée par le Groupe TCJ le 1er avril dernier, la plateforme québécoise OnRègle connaît finalement une deuxième vie.



Cynthia Emond

L’avocate et médiatrice familiale Cynthia Emond et la thérapeute en relation d’aide Chantal Godin ont repris la marque avec l’ambition de lui donner une nouvelle orientation.

Au programme : un recentrage des activités sur la médiation familiale et la thérapie individuelle.

Une nouvelle version qui conserve l'accessibilité de la plateforme originale, tout en misant davantage sur une approche humaine et personnalisée. Entrevue.

Qu'est-ce qui vous a amenées toutes les deux à reprendre la marque OnRègle? Comment cette opportunité s'est-elle présentée?

Cynthia Emond : Je travaillais déjà avec OnRègle en tant que médiatrice familiale. Lorsque l’entreprise a annoncé sa fermeture, j’ai été particulièrement déçue. Bien sûr, la plateforme m’apportait des clients, mais au-delà de cet aspect, je trouvais qu’elle jouait un rôle important dans l’accessibilité à la justice et à la médiation familiale.

Elle permettait aux gens d’accéder facilement à ces services grâce à une plateforme simple d’utilisation, sur laquelle les deux parties pouvaient remplir un formulaire et manifester leur consentement à participer à une médiation. Nous ne voulions pas laisser disparaître cet outil. Nous avons donc décidé de faire une offre pour poursuivre l’aventure OnRègle, tout en donnant à la marque une orientation qui nous ressemble davantage.

Chantal Godin : Nous nous sommes rencontrées dans un ancien cabinet juridique, où nous avons travaillé ensemble. Au fil des années, notre partenariat professionnel s’est développé, tout comme notre amitié. De mon côté, je suis thérapeute en relation d’aide et j’ai plus de 13 ans d’expérience dans le domaine juridique.

Lorsque nous avons envisagé la reprise, j’ai proposé d’intégrer également un service de référencement en thérapie individuelle. Je suis convaincue que les personnes qui traversent une séparation ont souvent besoin d’un espace pour exprimer leurs émotions et être accompagnées. La médiation familiale et la thérapie sont deux services distincts, mais ils peuvent être très complémentaires. C’est ainsi qu’est né ce que nous appelons notre OnRègle 2.0.

Quelle vision souhaitez-vous donner à cette nouvelle version d’OnRègle? Comment comptez-vous vous distinguer de l'ancienne plateforme?

Chantal Godin : Nous avons choisi de recentrer les activités sur les services qui nous tiennent réellement à cœur. L’ancienne plateforme proposait plusieurs services, notamment les mises en demeure, les petites créances et différentes procédures juridiques. Nous avons décidé de ne pas conserver ces volets pour nous concentrer sur la médiation familiale et la thérapie en relation d’aide.

Ce que nous souhaitions absolument préserver, c’était l’accessibilité et la simplicité de la plateforme. Dans le cadre d’une médiation, les deux personnes doivent donner leur accord avant l’ouverture du dossier. Cela permet de s’assurer que les deux parties sont consentantes et prêtes à entreprendre la démarche.

Cynthia Emond : Notre objectif est avant tout d’apporter du soutien aux personnes et aux familles. Une séparation est souvent une période particulièrement difficile sur le plan émotionnel. Nous voulons donc offrir aux personnes qui en ressentent le besoin un accompagnement psychologique pour les aider à traverser cette étape.

Nous souhaitons laisser de côté les conflits et les démarches contentieuses pour privilégier une approche davantage axée sur l'écoute, l'accompagnement et la recherche de solutions.

Chantal Godin



Chantal Godin : Dès son arrivée sur le site, la personne trouve des explications sur les services proposés et deux options bien distinctes : la médiation familiale et la thérapie en relation d’aide. Pour la médiation familiale, nous expliquons notamment les heures de médiation prises en charge par le gouvernement, selon la situation des personnes.

Le fonctionnement est volontairement simple afin que chacun puisse comprendre rapidement les possibilités qui s’offrent à lui. Nous sommes avant tout une plateforme de référencement, aussi bien pour la médiation que pour la thérapie.

Les deux services peuvent d’ailleurs se compléter. Une personne peut initialement venir sur notre site pour entreprendre une médiation familiale, puis réaliser qu’elle aurait également besoin d’un accompagnement individuel pour mieux vivre la séparation.

Il peut s’agir de faire le deuil de la relation, de s’adapter à une nouvelle organisation familiale, comme la garde partagée ou le fait de voir ses enfants une semaine sur deux, ou encore d’apprendre à gérer ses émotions. L’idée est de permettre aux personnes de trouver, au même endroit, un accompagnement sur les aspects juridiques et humains de leur séparation.

Comment assurez-vous un accompagnement adapté aux besoins de chaque personne?

Cynthia Emond : C’est justement l’un des éléments qui nous distinguent. Une fois que les deux personnes ont rempli leur formulaire et que nous avons constitué le dossier, Chantal se charge personnellement de l’attribution des dossiers aux médiatrices.

Nous connaissons les professionnelles avec lesquelles nous travaillons, leurs forces et leurs expériences. Grâce aux renseignements détaillés recueillis dans les formulaires, nous avons une bonne compréhension de la situation, des problématiques rencontrées et des attentes des personnes.

Cela nous permet de diriger chaque dossier vers la médiatrice qui correspond le mieux aux besoins des personnes concernées.

Chantal Godin : Nous avons également choisi de proposer nos formulaires principalement en français, mais nous restons ouvertes aux besoins linguistiques particuliers.

Une case permet aux personnes de préciser leurs demandes, par exemple si elles souhaitent être accompagnées par une professionnelle bilingue. Nous travaillons avec des médiatrices capables d’offrir des services en anglais et, dans certains cas, en espagnol. Nous faisons donc notre possible pour trouver une professionnelle qui puisse répondre à ces besoins.