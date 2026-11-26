Un criminaliste recevra en février le prix de l'AQAAD pour souligner son cheminement de carrière. Une première pour un avocat de la défense de la région.



Julien Boulianne - source : Cantin Boulianne

Le criminaliste Julien Boulianne, propriétaire du cabinet Cantin Boulianne Avocats, à Jonquière, recevra en février prochain le prix de l'Association québécoise des avocats et avocates de la défense (AQAAD). La distinction souligne le cheminement de carrière remarquable d'un avocat de la défense qui compte de 10 à 25 ans de pratique.

La présidente de l'AQAAD, Me Marie-Pierre Boulet, lui a annoncé la nouvelle le lundi 16 novembre, alors qu'il rentrait du palais de justice de Roberval, rapporte Le Quotidien. Selon le quotidien saguenéen, il est le premier avocat de la défense du Saguenay–Lac-Saint-Jean à obtenir ce prix.

Deux avocats de la région avaient déjà été distingués par l'association, mais dans une autre catégorie : le prix Antonio-Lamer, réservé aux avocats de la défense de plus de 25 ans de pratique. L'AQAAD remet ses prix lors de son colloque annuel, en février.

Marie-Pierre Boulet - source : BMD



« Dans un premier temps, le fait de recevoir ce prix démontre que je ne suis plus une jeunesse », a lancé Me Boulianne en entrevue avec Le Quotidien. « Plus sérieusement, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont mes pairs qui viennent reconnaître le travail que j'ai effectué. »

Il a choisi dès le début de sa carrière de pratiquer exclusivement au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il voit dans ce prix un message qui dépasse son cas : « Ça démontre que toutes les personnes qui ont besoin d'un avocat peuvent faire confiance aux criminalistes des régions et que ceux-ci sont aussi efficaces et compétents que partout ailleurs. »





De l'Aide juridique au fauteuil de propriétaire

Diplômé en droit de l'Université Laval en 2006, il est inscrit au Tableau de l'Ordre depuis 2007, selon sa fiche professionnelle. Il entamera en 2027 sa 20e année de pratique.

À sa sortie de l'université, il frappe à la porte du cabinet Cantin, qui vient tout juste d'embaucher. Il se tourne alors vers l'Aide juridique, où il passe deux ans. Le cabinet le recrute en 2009. Il y devient associé, puis, il y a trois ans, propriétaire du bureau.

« Je me réveille la nuit en pensant à ce que je pourrais faire pour un client ou pour faire avancer un dossier », confie l'avocat de 43 ans.

La magistrature, un jour? « Non. Je ne le ferai pas. J'aime encore mon travail de criminaliste. »