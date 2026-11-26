Ni droit clair ni préjudice irréparable : l'ancien juge de la Cour d'appel estime que la Cour supérieure a peut-être tranché trop vite…

L'ancien juge de la Cour d'appel du Québec et sénateur Pierre J. Dalphond émet de sérieuses réserves sur la décision du juge Ian Demers, de la Cour supérieure, qui a suspendu le 23 novembre l'application de la loi 4, laquelle rend facultatif depuis 2022 le serment d'allégeance au roi pour les députés de l'Assemblée nationale. « Je me demande si on n'est pas allé un peu vite », a déclaré l’avocat-conseil senior chez Stikeman Elliott, mardi en entrevue à l'émission Rizqy-Villemure, sur QUB.



Pierre J. Dalphond - source : Senate of Canada

Pour intervenir d'urgence, avant tout débat sur le fond, deux conditions doivent selon lui être réunies : une réponse juridique claire et un préjudice irréparable. Aucune ne l'est à ses yeux.

Sur le droit, d'abord. Le juge Demers semble tenir pour « coulé dans le béton » le serment reproduit en annexe de la Loi constitutionnelle de 1867, auquel renvoie l'article 128. Or, le texte a déjà évolué sans que l'annexe soit touchée, rappelle M. Dalphond : les noms des souverains ont changé depuis la reine Victoria et, dès 1905, une loi a permis l'affirmation solennelle à ceux qui ne pouvaient jurer sur la Bible.

Il cite aussi un projet de loi déposé aux Communes par un député du Nouveau-Brunswick, qui proposait un serment au peuple canadien et à sa Constitution. Le texte n'a été ni déclaré irrecevable ni bloqué par le comité qui filtre ce type de proposition, souligne-t-il. La doctrine reste partagée : certains constitutionnalistes invoquent au contraire la règle de l'unanimité de l'article 41 de la Loi constitutionnelle de 1982, comme le rapportait Droit-inc en 2022. « Ça va prendre un vrai débat », conclut l'ancien juge, mais au fond.

Ian Demers - source : Wolters Kluwer

Quant au préjudice, il n'en voit pas d'immédiat. L'Assemblée nationale est convoquée pour le 1décembre. Ses premières semaines (discours d'ouverture, élection à la présidence, période de questions) relèvent de son fonctionnement interne, sur lequel les tribunaux n'ont pas prise. « Je doute qu'elle passe une loi d'ici Noël », avance-t-il.

Et si des lois devaient un jour être invalidées, une loi corrective réglerait la situation, comme au Manitoba après le renvoi de la Cour suprême de 1985 sur ses droits linguistiques. Ce chantier portait sur des centaines de lois ; il s'agirait ici d'« un petit paquet ». Ni ce renvoi ni les critères de l'arrêt Metropolitan Stores ne militent selon lui en faveur d'un préjudice irréparable.

M. Dalphond conteste aussi l'idée que l'absence de serment au roi porterait atteinte à la charge de la lieutenante-gouverneure. L'article 128 prévoit seulement que le serment est prêté devant elle ou devant une personne qu'elle désigne, explique-t-il. Les députés ne jurent pas allégeance à sa personne et sont assermentés par un officier de leur assemblée. Lui-même n'a pas prêté serment devant la gouverneure générale à son arrivée au Sénat : « Elle n'est pas venue », glisse-t-il en riant.

« La porte qui empêche les juges d'entrer »

Le jugement n'interdit pas aux députés de siéger, insiste-t-il. Il menace seulement la validité des lois qu'ils adopteraient sans avoir prêté le serment au roi. La proclamation de la lieutenante-gouverneure qui convoque l'Assemblée relève de la prérogative royale, à laquelle les tribunaux ne sont pas censés toucher. « Il ne faudrait pas faire un drame où il n'y en a pas », résume-t-il.

« La porte de l'Assemblée nationale, c'est la porte qui empêche les juges d'entrer », illustre l'ancien magistrat, en évoquant l'affaire Yves Michaud : blâmé par une motion de l'Assemblée, il n'avait pu faire entendre sa plainte devant les tribunaux. Les juges ne peuvent examiner que ce qui sort de cette porte : les lois.

Invité à dire si le jugement, rendu quelques jours avant la reprise des travaux, pouvait être politique, il a répondu espérer que non, la rigueur étant attendue du processus judiciaire.



Lawrence David - source : archives

Interrogé sur l'intérêt pour agir de Lawrence David, professeur à l'Université d'Ottawa et fondateur de l'Institut de litige d'intérêt public, qui réside en Ontario, M. Dalphond relève que la demande compte trois demandeurs.



Parmi eux figurerait le cabinet Consumer Law Group, de Me Jeff Orenstein, avocat montréalais membre du Barreau du Québec. La situation du professeur ne serait donc « peut-être pas déterminante », même si la question de l'intérêt pourra être soulevée en appel.

Un seul juge, puis trois

Québec a annoncé qu'il porterait la décision en appel. Le jugement étant interlocutoire, il lui faudra d'abord obtenir d'un juge de la Cour d'appel la permission d'en appeler, et lui demander du même souffle de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le juge Demers. Une demande qui peut être entendue très rapidement, par un seul juge, note M. Dalphond.

Si la permission est accordée, une formation de trois juges tranchera dans les semaines ou les mois suivants. Le dossier au fond devrait, d'ici là, marquer une pause en Cour supérieure. « La sagesse des tribunaux, elle vient du fait qu'on n'agit pas sur l'impulsion », rappelle l'ancien juge.