Téléversement, prix instantané, suivi GPS et affidavit en ligne…une nouvelle plateforme en ligne de signification de documents juridiques. Mais au Québec?

La société torontoise Court Runner a annoncé le 19 novembre le lancement de Canadian Process Server, une plateforme en ligne de signification de documents juridiques qu'elle dit offrir partout au Canada, en français et en anglais.

Le service s'adresse aux cabinets d'avocats, aux parajuristes, aux entreprises, aux organismes publics et aux particuliers. Le fonctionnement rappelle celui des applications de transport à la demande.

L'utilisateur téléverse ses documents et obtient un prix instantané. Un signifiant local, dont l'entreprise dit avoir vérifié l'identité, accepte ensuite le mandat près de l'adresse visée. Le client ne paie qu'une fois le mandat accepté.

Chaque tentative de signification est suivie en temps réel, avec l'heure, la localisation GPS et des photos. Une fois le mandat accompli, un affidavit de signification assermenté est déposé dans le tableau de bord du client.

Son fondateur, Mo Ahmed, dit avoir conçu l'outil pour que tous, du grand cabinet au justiciable qui en est à sa première cause, sachent quand la signification a été faite, qu'elle l'a été correctement et en aient la preuve, « sans les allers-retours » (traduction libre).

Le communiqué ne chiffre ni les tarifs ni les délais, et ne précise pas le nombre de signifiants du réseau.

Le Québec, un cas à part

Le communiqué ne dit pas un mot du Québec. Or, la province ne fonctionne pas comme l'Ontario, où des agents privés signifient couramment les actes de procédure.

Au Québec, la signification d'un acte de procédure relève en principe des huissiers de justice. D'autres modes, comme la notification par la poste ou par moyen technologique, ne sont permis que dans les cas prévus par le Code de procédure civile. Les utilisateurs québécois devront donc vérifier si l'acte à transmettre est réservé à l'huissier, et quelles exigences procédurales s'appliquent.

Ce n'est pas la première tentative de numériser les tâches entourant la procédure. Un cabinet d'huissiers québécois avait notamment lancé en 2020 une plateforme de courrier recommandé électronique, et le Groupe Lafortune propose depuis janvier un service de préparation documentaire aux plaideurs de première instance.

Court Runner exploite aussi Court Runner USA, aux États-Unis, et GoSelfRep, une plateforme d'accompagnement des plaideurs non représentés devant la Cour des petites créances de l'Ontario.