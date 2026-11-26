Cinq avocats fans du CH jugent l'échange de Dylan Larkin. Verdict quasi unanime… avec une dissidence du cœur et un avis juridique qui refroidit l'ambiance…



Paul St-Pierre Plamondon - source : PQ

Cinq mots.

Entre deux communiqués sur le serment au roi, le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon a trouvé le temps cette semaine de publier sur X le message le plus court — et le moins controversé — de sa semaine : « Bienvenue à Montréal, Dylan Larkin. »

Le Québec politique se déchire sur la monarchie. Mais sur Larkin, tout le monde s'entend. Ou presque.

Dylan Larkin - source : M Live

Rappel des faits. Dimanche soir, le Canadien a obtenu des Red Wings de Detroit leur centre et ancien capitaine, 30 ans, auteur de six saisons d'au moins 30 buts. Le prix :, les droits sur le jeune, deux choix de première ronde (2027 et 2029), un de deuxième ronde et un de quatrième, en plus d'un jeu de chaises musicales avec d'autres choix au repêchage. Larkin arrive avec un contrat de 8,7 millions de dollars par saison jusqu'en 2030-2031.



Alors, Kent Hughes a-t-il payé trop cher?

Droit-inc a posé la question à quelques plaideurs qui, la fin de semaine venue, troquent la toge pour le chandail tricolore.

« On ne peut pas reconstruire éternellement »

Maxime Bergeron - source : Miller Thomson

Sur le fond, la cour est presque unanime. Et certains plaident avec des mots étonnamment semblables.

« Une reconstruction ne peut pas durer éternellement et il arrive un moment où il faut convertir une partie de ses actifs en joueurs établis », tranche Maxime Bergeron, sociétaire chez Miller Thomson.

« On ne peut pas passer éternellement à reconstruire », renchérit Jérôme St-Pierre, avocat chez Duclos. Ont-ils échangé leurs notes? Rien ne le prouve.

Jérôme St-Pierre - source : LinkedIn

, cofondateur de Renno Vathilakis , fait plus court. Tout le monde réclamait un centre de deuxième trio? Montréal s'est offert un joueur qui, selon lui, « serait un centre de premier trio dans plusieurs équipes ». Excellente transaction, conclut-il. « L'équipe joue pour gagner maintenant. »

Maxime Bergeron, lui, ne cache pas son enthousiasme : le Canadien commence à se donner les moyens de « ramener les grands honneurs à Montréal pour la première fois depuis 1993! »

Rien que ça.







Le fantôme de Bergevin

Michael Vathilakis - source : Renno Vathilakis

Chacun a ses précédents. Comme tout bon plaideur.

Jérôme St-Pierre invoque l'été 2009, quand Bob Gainey avait refait son équipe en allant chercher Mike Cammalleri, Scott Gomez, Brian Gionta et Hal Gill. La différence, note-t-il : cette fois, Montréal possède déjà son noyau. Il évoque aussi l'échange de P.K. Subban contre Shea Weber, en 2016. À l'époque, le choc. Aujourd'hui, l'euphorie.

L’avocate en droit du travail Kim Nguyen, elle, cite un précédent qui fait mal. « J'ai vu Marc Bergevin gaspiller la fenêtre de compétitivité de Carey Price en refusant constamment d'échanger des choix de première ronde », rappelle-t-elle. « J'ai vraiment pas envie de voir la même histoire se répéter avec le noyau talentueux que nous avons actuellement. »

Kim Nguyen - source : LinkedIn



Mais Kim Nguyen est aussi celle qui a eu le plus de mal à tourner la page. Et pour cause.

En 2024, elle avait regardé en direct le repêchage de Michael Hage, puis son entrevue. Elle y avait appris que son père, décédé peu de temps auparavant, avait élevé ses fils en partisans du CH, même s'ils avaient grandi dans la région de Toronto.

« Ça m'avait immédiatement fait développer un attachement particulier envers Hage », confie-t-elle. Elle croyait que le Canadien avait enfin trouvé son vrai deuxième centre.

Puis l'avocate a repris le dessus sur la partisane. Hage pourrait un jour valoir Larkin, admet-elle, mais ça prendrait quelques saisons, « et encore, c'est dans le meilleur des scénarios ». Michael Vathilakis est un peu plus optimiste sur l'avenir du jeune homme : « Hage pourrait devenir un excellent joueur. »

Et les choix de première ronde? Kim Nguyen ne s'en fait pas trop : vu la façon dont l'équipe joue, ils risquent de tomber en fin de ronde. Michael Vathilakis rappelle, lui, qu'« on ne sait jamais vraiment ce que donneront les choix au repêchage ».

Nima Naimi - source : LinkedIn



Sur les deux autres joueurs cédés, la cour ne s'attarde pas.

Pour Maxime Bergeron, la situation à trois gardiens — Montembeault, Jakub Dobeš et le jeune Jacob Fowler — ne pouvait pas durer indéfiniment. Quant à Dach, ses nombreuses blessures l'ont empêché de s'imposer.

Kim Nguyen va plus loin : quand ils ne sont pas blessés, « ils sont parmi les joueurs les plus critiqués de l'équipe ». Un changement d'air leur fera du bien, croit-elle.



Le 89, le chandail et la caisse

Jérôme St-Pierre, lui, regarde aussi le tiroir-caisse. Le Canadien est une entreprise de divertissement, rappelle-t-il. Billetterie, produits dérivés, commanditaires, Centre Bell : un joueur comme Larkin, c'est aussi une occasion d'affaires.

Il souligne que les partisans scandaient « We want Larkin! » dès octobre, lors des matchs contre Detroit. Et que Larkin portera le numéro 89, son habituel 71 appartenant déjà à Jake Evans. De quoi écouler quelques chandails.

Il relève aussi le sacrifice du joueur. Suspendu sans salaire par Detroit après avoir réclamé un échange, Larkin a raté 11 matchs en 25 jours et laissé environ 1,025 million de dollars américains sur la table, calcule-t-il.



Le rabat-joie de service

Car dans toute bonne cour, il y en a un qui lit les contrats.

Pendant que ses collègues célébraient, Nima Naimi, Conseiller juridique senior chez SPX Technologies a sorti… un tableau d'analyse de risques. Sept enjeux juridiques, cotés de « moyen » à « élevé ».

Le principal? Justement, la suspension sans salaire. Detroit avait-elle le droit, en vertu du contrat type des joueurs et de la convention collective, de retenir environ un million de dollars? Larkin ou l'Association des joueurs pourraient-ils contester par grief et réclamer leur dû? « Le fait de demander un échange ne libère pas automatiquement un joueur de ses obligations contractuelles existantes », prévient-il.

Il s'interroge aussi sur la clause de non-échange de Larkin. A-t-il donné son consentement écrit, alors que Montréal ne figurait pas, selon les médias, parmi ses destinations? Kim Nguyen avait d'ailleurs été prise de court par la nouvelle pour cette raison.

Et ce n'est pas tout : les conditions des choix de première ronde de 2027 et de 2029 sont-elles « suffisamment claires et exécutoires »? Les deux équipes ont-elles échangé des renseignements médicaux exacts sur Dach et Montembeault?

Il glisse au passage une petite pique : après deux défaites de suite, contre les Kings de Los Angeles et l'Avalanche du Colorado, le Canadien pourrait déjà être en train de « reconsidérer cette transaction colossale ».

Sa conclusion rassurera les partisans : d'après l'information publique, l'échange ne constitue pas une violation juridique manifeste.

Prudent, il ajoute toutefois : « Il s'agit d'une évaluation juridique préliminaire et non d'un avis juridique officiel. »