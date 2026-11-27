Le plus haut tribunal du pays confirme la validité de la Loi sur la laïcité de l'État et l'usage préventif de la disposition de dérogation…

La Cour suprême du Canada a confirmé ce vendredi, à l'unanimité, la validité de la Loi sur la laïcité de l'État, à l'exception de la disposition qui vise les élus de l'Assemblée nationale.

Le tribunal rejette ainsi l'appel des nombreux groupes qui contestaient la loi adoptée en 2019 par le gouvernement Legault. Celle-ci interdit le port de signes religieux à certaines personnes en position d'autorité, dont les policiers et les enseignants.

Pour les juges, la loi 21 « est de nature constitutionnelle », puisqu'elle porte sur le fonctionnement même de l'État québécois et en énonce un principe, la laïcité. Elle s'inscrit, écrivent-ils, « dans la volonté légitime et historique du Québec d'assurer la laïcité de l'État dans une société libre et démocratique ».

Québec pouvait-il recourir de façon préventive à la disposition de dérogation de la Charte canadienne des droits et libertés? Oui, concluent les sept juges.

Une déclaration d'incompatibilité possible, mais pas ici

La décision fait 532 pages. Le juge en chef Richard Wagner a rédigé les motifs de la majorité dans toutes les sections, sauf une : celle sur la déclaration d'incompatibilité, où il est dissident.

Quatre des sept juges ont en effet conclu que, même lorsque la disposition de dérogation est utilisée, les tribunaux peuvent déclarer une loi incompatible avec la Charte. La Cour s'abstient toutefois de le faire dans cette affaire.

Le tribunal rejette aussi l'argument de la minorité anglophone. S'il reconnaît que la loi peut limiter la capacité des commissions scolaires anglophones de recruter, de retenir ou de promouvoir certaines personnes, il juge non démontré que ces restrictions nuisent aux intérêts linguistiques ou culturels que la Charte protège.

Le droit de siéger, sans exception

Les élus, eux, s'en tirent autrement. L'article 3 de la Charte « protège sans exception le droit de tout citoyen de se présenter aux élections de l'Assemblée nationale », et ce droit comprend celui d'y siéger, tranche la Cour.

« Lorsqu'une loi a pour effet d'empêcher une personne dûment élue de participer au processus législatif, cette loi porte atteinte au droit de siéger à une assemblée législative », écrivent les juges. Et « aucune justification de la violation de l'article 3 n'est possible en l'espèce ».

La loi continue toutefois de s'appliquer au ministre de la Justice ainsi qu'au président et aux vice-présidents de l'Assemblée nationale dans l'exercice de leurs fonctions : l'article 3 « ne garantit pas aux citoyens l'éligibilité à servir en tant que membre de l'exécutif », précise la Cour.

Ce passage sur l'article 3 tombe à point : le même droit de siéger est au cœur de la contestation de la loi sur le serment au roi, que la Cour supérieure vient de suspendre.

Fin d'une longue saga

La Cour suprême avait entendu la cause pendant quatre jours en mars. Sept juges ont siégé : le juge Mahmud Jamal s'était récusé et la juge Mary Moreau s'était retirée pour éviter un partage égal des voix. La décision avait été annoncée la semaine dernière.

Elle clôt une saga judiciaire amorcée en 2019, passée par la Cour supérieure en 2021 et la Cour d'appel en 2024.