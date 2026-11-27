Le Parti libéral du Québec a déposé une plainte au Barreau contre le conseiller spécial du PQ.



Pierre-Hugues Miller - source : LinkedIn

En marge de la contestation d'élection dans la circonscription de Vachon, à Longueuil, Radio-Canada a appris qu’une plainte a été déposée au Barreau du Québec contre Pierre-Hugues Miller, le conseiller spécial du Parti québécois (PQ) qui a participé aux audiences du dépouillement judiciaire.

Ex-avocat, M. Miller n’a pas l’autorisation d'exercer la profession jusqu’au 27 décembre prochain, en raison d’une radiation de neuf mois liée à des infractions commises en 2023 et en 2024. À titre de conseiller spécial, Pierre-Hugues Miller accompagnait Stephan Chatigny, l’avocat mandaté par le PQ pour représenter son candidat, Stephan Fogaing, lors des audiences.

Selon nos sources, la plainte, déposée par le Parti libéral du Québec (PLQ), reproche à M. Miller d’avoir exercé illégalement la profession d’avocat en omettant d'abord de divulguer sa radiation aux parties impliquées dès le début des audiences à la Cour.

Les plaignants rappellent que la juge Marie-Pierre Charland a interdit à M. Miller de s'adresser à la Cour après avoir pris connaissance de sa radiation, comme en fait foi le procès-verbal de l’audience. De plus, selon des documents obtenus par Radio-Canada, la plainte allègue que Pierre-Hugues Miller aurait agi de facto comme procureur de M. Fogaing aux côtés de l’avocat inscrit au dossier, contrevenant ainsi à la Loi sur le Barreau et au Code des professions.

M. Miller aurait fait personnellement des représentations devant la Cour en formulant des arguments et des opinions d’ordre juridique. Il aurait aussi invoqué et interprété des dispositions législatives et pris position sur des questions soumises à la juge Charland, peut-on lire dans les mêmes documents. Le Barreau du Québec indique que la législation ne lui permet pas de confirmer ni d'infirmer l'existence d'une enquête à l'égard d'un professionnel.

Quel député siégera?

La contestation d’élection déposée par la candidate défaite Affine Lwalalika sera entendue à une deuxième et dernière audience, vendredi, au palais de justice de Longueuil. Après avoir entendu les arguments des deux parties au dossier, les trois juges de la Cour supérieure du Québec devront déterminer si l'élection ou la proclamation qui s’y rapporte est irrégulière, ou si une manœuvre électorale frauduleuse a été commise.

Rappelons que la candidate libérale reproche à la juge Marie-Pierre Charland d’avoir rejeté 31 votes lors du dépouillement judiciaire en appliquant de manière trop rigide la Loi électorale, ce qui avait donné la victoire à son adversaire péquiste, Stephan Fogaing. Le PLQ considère également que les actes de Pierre-Hugues Miller peuvent être interprétés comme une manœuvre frauduleuse, ce que réfute catégoriquement le Parti québécois.

Les avocats du PQ plaident pour leur part que c'est à la demande du Parti libéral que la juge a interprété de manière stricte la Loi électorale, rejetant ainsi des bulletins de vote sur lesquels de pâles traits avaient été inscrits ailleurs que dans l'un des cercles.

Par souci de cohérence, les arguments des libéraux ne devraient donc pas être retenus, selon la version péquiste. Rappelons que M. Fogaing a été assermenté. Il est déjà au travail en tant qu’adjoint parlementaire du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Énergie, Stéphane Paquet.