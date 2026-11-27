La disposition de dérogation peut être invoquée de manière préventive, confirme le plus haut tribunal du pays. Les réactions fusent de partout…



La Loi sur la laïcité de l'État avait été adoptée en 2019 - source : Radio-Canada

Carney appelle au respect des droits de « tous les Canadiens, y compris des minorités »

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a appelé les législatures provinciales et fédérale à respecter les droits et libertés des minorités en commentant depuis Whitehorse, au Yukon, la décision de la Cour suprême sur la loi 21, rendue ce matin.

« Ce qui est important à mes yeux, c’est que toutes les assemblées législatives, y compris bien sûr le Parlement (du Canada), fassent tout leur possible pour respecter les droits et libertés de tous les Canadiens, y compris ceux des minorités », a-t-il mentionné au micro d'une station radio de CBC. Il a également dit respecter l’indépendance du pouvoir judiciaire et la Constitution, qui comporte une disposition de dérogation valide et dont l'utilisation était justifiée.

« Mes collègues du ministère de la Justice et d’ailleurs étudient attentivement le jugement de plus de 500 pages qui vient tout juste d'être dévoilé », a-t-il ajouté.

Stephen Brown est le président-directeur général du Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) - source : Radio-Canada / La Presse canadienne / Adrian Wyld



Le chef par intérim de la Coalition avenir Québec, Mathieu Lévesque, considère que la décision de la Cour suprême sur la loi 21 constitue une victoire pour la nation québécoise. Dans une déclaration publiée sur son compte X, il affirme : Nous constatons avec satisfaction que la loi a été validée et maintenue par la Cour.

Il ajoute : Au sujet de l'utilisation de la disposition de souveraineté parlementaire, aussi connue sous le nom de disposition de dérogation, nous sommes heureux de noter que son usage est préservé dans son intégralité, tel qu'il avait été établi dans l'arrêt Ford.

Toutefois, nous remarquons que la cour permet aux tribunaux inférieurs d’émettre des déclarations d’incompatibilité. Bien que cela n'ait aucun effet juridique, étant donné que la disposition de souveraineté parlementaire et son usage sont validés, nous déplorons cette possibilité, puisque cela vient créer de la confusion et mettre un doute sur la défense des droits collectifs de la nation québécoise, poursuit-il.

« Grosse victoire » sur les jugements déclaratoires

Bien que ce ne soit pas le résultat qu’il avait espéré, l’avocat constitutionnaliste Frédéric Bérard, qui a représenté la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) dans sa contestation judiciaire de la loi 21, souligne tout de même une « grosse victoire ». « Pour la première fois de l'histoire, la Cour suprême nous dit ceci : quand un parlement se réfugiera derrière une clause dérogatoire, il pourra y avoir une contestation judiciaire et les tribunaux répondront à cette même contestation en évaluant la constitutionnalité de la loi », a-t-il décrit.

Pour rappel, la décision rendue vendredi confirme que les tribunaux ont le droit d'émettre des jugements déclaratoires concernant des lois contestées devant eux, même lorsque la disposition de dérogation est invoquée de manière préventive.

Un jugement « très décevant » pour English Montreal, qui ne baissera pas les bras

Frédéric Bérard - source : Radio-Canada / Jean-Baptiste Demouy

« Ce n'est pas le résultat que l'on souhaitait », s'est désolé Joe Ortona, président du conseil exécutif de la Commission scolaire English Montreal, qui a perdu sa cause devant le plus haut tribunal du pays.

La commission, qui contestait notamment la loi 21 sur la base de l'article 28 de la Charte canadienne des droits et libertés visant à protéger l'égalité entre les sexes, a néanmoins salué le fait que trois juges étaient prêts à lui donner raison sur la base de cet article, et que la majorité a estimé que les tribunaux pouvaient se prononcer dans un jugement déclaratoire malgré la disposition de dérogation.

« C'est quelque chose de très positif en notre faveur », s'est consolé M. Ortona, tout en rappelant que les pressions politiques, elles, ne se tairont pas.

« C'est la fin des recours juridiques, mais nous sommes dans une situation de gouvernement minoritaire où la clause dérogatoire doit être renouvelée tous les cinq ans. Alors en 2029, le lobbying et le recours vers les membres de l'Assemblée nationale vont continuer », souligne Joe Ortona.