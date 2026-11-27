Une avocate vient d’être nommée directrice générale d’un organisme qui œuvre à améliorer l’accès à la justice dans l’Est de Montréal. Rencontre.



Samantha Gauthier - source : LinkedIn

Faire tomber les barrières à l’accès à la justice dans l’Est de Montréal : c’est l’ambition de Samantha Gauthier, qui vient d’être nommée directrice générale d’HocheLégal.

Après deux ans et demi comme coordonnatrice générale, elle prend désormais les commandes de cet organisme qui mise sur l’engagement d’avocats et de notaires bénévoles pour répondre aux besoins juridiques de la communauté.

Pour la nouvelle dirigeante, l'objectif est clair : faire connaître davantage les services de l'organisme, multiplier les partenariats et faire d'HocheLégal une véritable référence en matière d'accès à la justice dans l'Est de Montréal.

Dans une entrevue accordée à Droit-inc, Samantha Gauthier revient sur son cheminement professionnel, les défis juridiques propres au territoire et les projets qu'elle souhaite mettre de l'avant. Elle explique également ce qui l'anime dans le milieu communautaire et pourquoi les collaborations entre juristes et organismes locaux sont, selon elle, essentielles.

Pour ceux qui connaissent moins HocheLégal, pourriez-vous nous présenter sa mission et ce qui distingue l’organisme?

HocheLégal est un regroupement d’avocats et de notaires bénévoles qui ont à cœur de favoriser l’accès à la justice dans l’Est de Montréal. Notre grande particularité, c’est notre ancrage dans le territoire que nous desservons. Nous souhaitons offrir des services qui répondent réellement aux besoins des citoyens et des organismes à but non lucratif de l’Est de la ville.

Cela passe notamment par la création de collaborations avec les autres acteurs du milieu communautaire. L’Est de Montréal possède un écosystème extraordinaire, marqué par une belle solidarité historique entre les organismes. Nous sommes très chanceux d’évoluer dans cet environnement.

Chez HocheLégal, nous travaillons rarement en silo. Nous développons des partenariats avec différents acteurs, notamment le CLSC d’Hochelaga-Maisonneuve, les élus locaux et les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. Cette approche collaborative est essentielle. Elle nous permet de réfléchir aux obstacles et aux problèmes de manière plus globale, en faisant le pont entre le milieu juridique et les autres facettes du communautaire.

Quels sont les principaux besoins juridiques que vous observez dans l’Est de Montréal?

L’une des grandes forces d’HocheLégal est la diversité des avocats et des notaires bénévoles qui viennent généreusement donner de leur temps. Cela nous permet de répondre à une grande variété de questions juridiques. Cela dit, le territoire présente certaines réalités particulières. La crise du logement a frappé très fort dans l’Est de Montréal au cours des dernières années.

Le droit du logement est donc le domaine pour lequel nous sommes le plus sollicités. Le droit de la famille occupe également une place importante, notamment en raison du nombre de familles monoparentales dans le secteur. En 2025, nous avons aussi été particulièrement sollicités en droit de l’immigration, dans un contexte législatif qui a soulevé plusieurs questions et préoccupations.

Enfin, nous constatons des besoins grandissants chez les personnes aînées. Il y a beaucoup d’aînés isolés et vulnérables dans l’Est de Montréal, et nous répondons de plus en plus à des questions juridiques qui concernent cette population.

Maintenant que vous occupez la direction générale, quelle vision souhaitez-vous donner à l’organisme? Quels sont vos projets pour la suite?

Je dirais que ma vision est surtout axée sur la continuité, mais avec une volonté d’aller encore plus loin. Depuis mon arrivée, nous travaillons à faire d’HocheLégal une véritable référence en matière de services juridiques communautaires dans l’Est de Montréal. J’aimerais que les citoyens aient naturellement le réflexe de se tourner vers nous lorsqu’ils ont besoin d’accompagnement juridique gratuit.

Nous sommes encore un jeune organisme et notre notoriété demeure un défi. Nous avons déjà une belle présence à Hochelaga-Maisonneuve, mais je souhaite que nous puissions nous faire connaître davantage dans les autres quartiers de l’Est de la ville. Cela passera notamment par le développement de partenariats communautaires solides. Mon mandat sera donc de poursuivre ce travail et de renforcer notre place au sein de cet écosystème.

Comment réussissez-vous à recruter des avocats et des notaires bénévoles? Quelle place occupent également les étudiants dans vos activités?

Les étudiants jouent un rôle vraiment important chez nous. Ils contribuent à la coordination de notre clinique juridique, à la préparation d’ateliers juridiques et à la recherche. Ils peuvent également participer à la présentation de ces ateliers aux côtés des avocats et des notaires bénévoles. Nous réussissons à les rejoindre notamment grâce aux réseaux sociaux.

Depuis mon arrivée, les étudiants nous approchent de plus en plus naturellement. Pour les avocats et les notaires, nous misons également sur notre présence sur les réseaux sociaux, particulièrement LinkedIn, ainsi que sur le bouche-à-oreille.

Un autre élément intéressant est que plusieurs de nos bénévoles habitent eux-mêmes le territoire. Ce sont des juristes qui souhaitent redonner à leur communauté, mais qui sont aussi attachés à leur quartier et connaissent certaines des réalités propres à l’Est de Montréal. Cette proximité est précieuse.

Quel est votre propre rapport au milieu communautaire? Qu’est-ce qui vous a attirée vers ce secteur?

J’ai toujours eu envie d’avoir un impact auprès de ma communauté. Cela s’est traduit par différentes expériences professionnelles et personnelles. J’ai notamment travaillé en politique et j’ai aussi été entraîneuse de soccer.

J’ai toujours aimé développer un sentiment d’appartenance à une communauté et savoir que mes actions peuvent avoir un impact concret. Cet impact n’a pas nécessairement besoin d’être à grande échelle. Je trouve extraordinaire de voir de petits projets produire des résultats très tangibles.

C’est aussi ce que j’aime chez HocheLégal : nous pouvons constater assez rapidement les retombées des initiatives que nous mettons en place. Je suis également quelqu’un qui aime travailler en équipe, collaborer et proposer des idées à différents partenaires. Le milieu communautaire et le milieu juridique nous amènent justement à créer ces collaborations.

Comment mesurez-vous concrètement les retombées de vos services et de vos initiatives auprès de la population?

Nous nous appuyons d’abord sur les données et les statistiques. Depuis deux ans, avec mon équipe, nous travaillons beaucoup à faire connaître nos services. Le fait de constater que de plus en plus de personnes frappent à notre porte nous confirme qu’il existe des besoins juridiques importants sur le territoire. Nous évaluons également nos retombées à travers les échanges avec nos partenaires.

Lorsqu’une personne accompagnée par un organisme communautaire participe à l’un de nos ateliers ou bénéficie de notre clinique juridique, nous pouvons discuter avec cet organisme de l’utilité du service et de ses effets auprès de la population. C’est important de ne pas rester dans notre propre bulle.

Ces conversations nous permettent de déterminer ce qui fonctionne, ce qui pourrait être amélioré et quelles initiatives répondent réellement aux besoins des citoyens. C’est aussi de cette manière que nous pouvons mieux comprendre l’impact que nous avons dans la communauté.