Québec garde sa loi, ses opposants arrachent les déclarations d’incompatibilité. Avocats, profs et politiciens ont lu le même arrêt… mais pas de la même façon!

Il était 9 h 45, vendredi, quand la Cour suprême a levé le plus grand huis clos de son histoire. Une centaine d’avocats et des dizaines de journalistes venaient d’y éplucher l’arrêt sur la loi 21, rapporte The Globe and Mail. Une brique de 532 pages. Près de 140 000 mots, l’équivalent d’un livre de 500 pages!

Le verdict? Québec gagne. La Loi sur la laïcité de l’État tient, à une exception près : les députés de l’Assemblée nationale pourront siéger à visage couvert. Six des sept juges concluent que Québec avait le droit de dégainer la disposition de dérogation de façon préventive, comme le permet l’arrêt Ford depuis 1988. Bye-bye, aussi, les arguments tirés de l’égalité des sexes (article 28) et des droits scolaires de la minorité anglophone (article 23).

Mais il y a un « mais ». Et il est de taille.

Par quatre voix contre trois, la Cour reconnaît qu’un tribunal peut déclarer une loi incompatible avec la Charte, même blindée par la dérogation. Elle se garde bien de le faire ici, cependant : sur ce point, la juge Sheilah Martin, qui signait son tout dernier jugement, s’est rangée derrière le juge en chef Richard Wagner. Sept juges, et des majorités qui changent d’une question à l’autre. Bonne chance!

Qui a gagné, alors? À entendre les réactions qui ont fusé toute la journée : tout le monde. Ou presque.

Québec jubile!

François Legault - source : Wikipédia

À la CAQ, qui a fait adopter la loi en 2019, on savoure le legs. « Nous constatons avec satisfaction que la loi a été validée et maintenue par la Cour », se félicite son chef par intérim, Mathieu Lévesque. Un bémol, toutefois : les tribunaux pourront désormais émettre des déclarations d’incompatibilité, qui viendront « créer de la confusion », déplore-t-il.

François Legault, lui, n’a eu besoin que de quelques mots sur X : « Très fier de ce legs! »

Yves-François Blanchet savoure aussi, mais sort la calculette : Ottawa a versé 3,5 millions de dollars à des avocats pour plaider contre le Québec, peste le chef bloquiste, rapporte Radio-Canada. Le conservateur Éric Duhaime, lui, martèle : « C’est aux Québécois seuls de décider de leur vivre-ensemble. »

Guillaume Rousseau - source : USherbrooke

Chez les juristes du camp pro-loi, même sourire. « On sait encore mieux, maintenant, que c’est à l’Assemblée nationale de décider des règles en matière de laïcité de l’État », se réjouit Me, avocat du Mouvement laïque québécois et professeur à l’Université de Sherbrooke (traduction libre). C’est exactement ce que Québec plaidait en mars . L’avocat lance toutefois une mise en garde : si Québec laisse un jour expirer la dérogation pour retoucher sa loi, la porte aux contestations se rouvrira, rapporte







En Alberta, Danielle Smith applaudit des deux mains : la dérogation est « une partie légitime et essentielle de notre Constitution », écrit la première ministre sur X. À la Canadian Constitution Foundation, intervenante, l’avocate Christine Van Geyn estime que la majorité « a largement vu juste ». Et l’ouverture aux déclarations? « Ça aurait pu être bien pire », concède-t-elle.









« Une coquille vide »

Michael Bergman - source : TheSuburban

Chez les opposants, c’est la douche froide. « Nous avons appris aujourd’hui que la Charte canadienne des droits et libertés est une coquille vide », lâche, amer, Me Michael Bergman, avocat du Task Force on Linguistic Policy, devant les journalistes, rapporte The Gazette. Avec la dérogation, poursuit-il, un parlement peut faire disparaître les droits fondamentaux « d’un coup de baguette magique ».

Stephen Brown, PDG du Conseil national des musulmans canadiens, appelant, n’est guère plus tendre. L’arrêt est, à ses yeux, un « permis sans restriction » donné à tous les gouvernements pour retirer des libertés fondamentales, rapporte The Globe and Mail. Il réclame même qu’Ottawa ressorte le pouvoir fédéral de désaveu, une arme constitutionnelle qui dort dans les tiroirs depuis des décennies. Blanchet balaie l’idée du revers de la main : « À un moment donné, la folie doit cesser », lance-t-il, selon CBC.

Que vaut une garantie constitutionnelle si les minorités ne peuvent plus compter sur les tribunaux? C’est la question que pose Me Faisal Kutty, avocat ontarien et professeur de droit à la Southwestern Law School, à Los Angeles. Sa réponse tient en deux phrases, publiées sur X : « Les majorités ont les urnes. Les minorités ont la Constitution et les tribunaux. »

Le politologue Emmett Macfarlane, de l’Université de Waterloo, ne prend pas de gants : la Cour a fait preuve de « lâcheté » sur l’article 28. « Un échec lamentable », tranche-t-il sur Bluesky.

Frédéric Bérard - source : Best Lawyer



Il a perdu. Et pourtant, Me Frédéric Bérard parle d’une « grosse victoire ». « Pour la première fois de l’histoire, la Cour suprême nous dit ceci : quand un parlement se réfugiera derrière une clause dérogatoire, il pourra y avoir une contestation judiciaire », explique l’avocat de la Fédération autonome de l’enseignement.

Le chemin a été long. « On avait 800 kilomètres à faire pieds nus », illustre-t-il dans The Globe and Mail. Mieux : quatre juges ont déclaré les articles 6 et 8 de la loi inconstitutionnels. « C’est ça, le vrai titre », lance-t-il.

Même lucidité chez Me Olga Redko, d’IMK, avocate de l’enseignante Ichrak Nourel Hak. Sa cliente, convient-elle, restera exclue de nombreux postes parce qu’elle porte le hijab. Mais une déclaration d’incompatibilité reste « une forme de réparation », qui éclaire les électeurs avant qu’ils passent aux urnes, rapporte Canadian Lawyer.



Olga Redko - source : Best Lawyer

À l’Association canadienne des libertés civiles, on élargit le cadre. « C’est plutôt la population entière qui est dorénavant vulnérable si le gouvernement du jour décide de bafouer certains droits fondamentaux », prévient Anaïs Bussières McNicoll, directrice des libertés fondamentales. Le remède? Rétablir le coût politique de la dérogation.

Car c’est désormais dans l’arène politique que tout se jouera. « C’est la fin des recours juridiques », admet Joe Ortona, président de la Commission scolaire English-Montréal, qui promet de talonner les députés d’ici le renouvellement de la dérogation, en 2029. Le premier ministre manitobain Wab Kinew, dont la province est intervenue, se frotte justement les mains : les jugements déclaratoires deviennent un outil pour mobiliser les électeurs.

Et à Ottawa? L’arrêt épargne au gouvernement Carney une crise constitutionnelle, note le chroniqueur Konrad Yakabuski dans The Globe and Mail. Ouf! Le premier ministre Mark Carney s’est contenté d’appeler toutes les assemblées législatives à respecter les droits des minorités.

Joe Ortona - source : CSEM



Reste le procès de la Cour elle-même. Et il est sévère.

« Ce n’est pas une grande journée pour la Cour suprême », tranche Adam Dodek, professeur et ancien doyen de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Son reproche : les juges ont pressé la sortie de l’arrêt avant la fin novembre, dernière échéance pour que la juge Martin, retraitée depuis mai, puisse le signer. « Ce dossier était trop important pour qu’on le précipite sous la pression d’une échéance », dit-il au Globe and Mail.

Me Asher Honickman, associé fondateur de Jordan Honickman Barristers, à Toronto, résume la chose en trois mots sur X : « What a mess. » Quel gâchis! Une crise constitutionnelle a sans doute été évitée à court terme, convient-il. Mais l’arrêt va inviter d’autres litiges, les demandeurs citant à coup sûr l’opinion des juges Andromache Karakatsanis et Michelle O’Bonsawin.



Adam Dodek - source : Université d’Ottawa

Le politologue Mark Harding, de l’Université de Guelph, n’est pas seul à le penser. Ses collègues, confie-t-il, lui envoient tous des textos avec la même formule : « la décision est un gâchis ».

Patrick Taillon - source : Université de Laval

Même le constitutionnaliste, de l’Université Laval, a dû sortir la calculatrice. « Il faut faire des mathématiques » pour dégager l’issue de cette décision « très divisée », dit-il au. Un jugement « pivot » pour le Québec, néanmoins.







Pendant que les juristes comptent les votes, Amrit Kaur, elle, compte les années. L’enseignante sikhe, appelante dans le dossier, a obtenu son diplôme le jour même où la loi 21 est entrée en vigueur, en 2019. Sa carrière au Québec s’est terminée avant d’avoir commencé; elle habite aujourd’hui Birmingham, en Angleterre.

Vendredi, elle a perdu en Cour suprême. Elle ne baisse pas les bras pour autant. « Le combat pour les droits de la personne continue », lance-t-elle au Globe and Mail.