Neolegal consolide sa position de leader en technologies juridiques

Avec cette nouvelle acquisition, l’entreprise compte bien conquérir le Canada… et au-delà.

Depuis sa création en 2017, l’entreprise de technologies juridiques Neolegal a rendu le droit plus accessible, plus rapide et plus abordable pour une foule de particuliers et de compagnies, tout comme elle a permis à bon nombre de cabinets d’automatiser leurs opérations et de développer leur clientèle. Aujourd’hui, la plateforme compte plus de 100 000 utilisateurs à travers le Canada.

Mais Neolegal vise toujours plus haut. Si bien qu’après avoir acheté une pratique en droit des affaires, elle vient de faire l’acquisition de Leya, une autre pionnière de la mise en relation numérique entre des justiciables et des avocats, pour des conseils juridiques en ligne sur des sujets allant du divorce au statut de réfugié, en passant par la reproduction assistée.

Neolegal s’enrichit du même coup de 50 000 clients supplémentaires.

Une belle prise!

Philip Hazeltine

« Neolegal, c’est un peu un Facebook Market du soutien juridique, nous explique le PDG Philip Hazeltine. On va sur la plateforme pour trouver des ressources pour faire son bilan juridique annuel, son contrat de mariage, son testament, ou encore ses démarches lors d’une infraction routière. »

Droit civil, droit de la famille, droit pénal, petites créances, harcèlement, blessures corporelles, tribunal administratif du logement… Les demandes que l’on peut adresser à Neolegal sont de tout ordre.

« L’information et les services y sont rapides et crédibles, poursuit le directeur, car ce sont des avocats collaborateurs, et non une IA, de l’autre côté de l’écran. Il est d’ailleurs possible de s’entretenir avec eux au téléphone pour obtenir des conseils juridiques. »

Un système intuitif, donc, et parfaitement adapté à un marché très porteur, celui des avantages collectifs, dans lequel se sont implantés Neolegal et Leya, avec une vision et des valeurs assez similaires.

« Le soutien juridique devrait faire partie des avantages sociaux au même titre que les soins dentaires ou le soutien psychologique », soutient Ryan Hillier, fondateur de Leya. Un avis partagé par M. Hazeltine, qui voit dans la solution proposée par Neolegal, L’ Avocat dans la poche, un avantage collectif concurrentiel pour les employeurs.

« C’est l’équivalent de la télémédecine, mais dans le secteur juridique, confirme-t-il. Dans un contexte où les employeurs cherchent à bonifier leurs programmes d’avantages collectifs avec des protections à forte valeur ajoutée, les produits juridiques occupent une place croissante. »

Séduire toutes les entreprises d’ici… et d’ailleurs!

Philip Hazeltine ne le cache pas : il souhaite que L’ Avocat dans la poche intègre les avantages collectifs toutes les entreprises canadiennes, et pourquoi pas étrangères. Une ambition assez réaliste lorsqu’on sait qu’un Canadien sur cinq a fait face à un conflit ou un problème juridique grave au cours des trois dernières années.

« Nous possédons une plateforme unique, avec une approche personnalisée et novatrice qui n’a pas d’équivalent au Canada. Notre développement est loin d’être terminé, et Leya ne sera pas notre dernière acquisition, je vous le garantis », conclut le PDG.