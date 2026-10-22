Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 22 octobre
L'équipe Droit-Inc
2026-10-22 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Adjoint.e juridique en litige | Legal Assistant in litigation – Greenspoon Winikoff Llp, Montréal
- Avocat.e en litige civil et commercial, 2 à 5 ans d'expérience – Eidelmann Avocat Inc, Montréal (Hybride)
- Stagiaire en droit – Intact Corporation Financière / Intact Financial Corporation, Montréal
- Avocat.e en litige familial — des dossiers d’envergure, une pratique stimulante – Azran Avocats, Montréal
Offres en vedette
- Conseiller.ère juridique – affaires commerciales – Exo, Montréal (Hybride)
- Avocat.e ou associé.e en droit de la famille – Recrutement Life After Law, Ottawa
- Avocat.e en litige (idéalement 5 ans et +) – Judicio Avocats, Brossard (Hybride)
- Conseiller.ère juridique en entreprise | droit transactionnel – Groupe Montpetit, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e en litige | Droit de la santé – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
Autres offres d'emploi
- Avocat.e en droit du travail et de l’emploi – Montréal – Ogletree Deakins SENCRL s.r.l., Montréal (Présentiel)
- Technicien.ne juridique - Immobilier commercial & financement – Groupe RDL Avocats et Notaires, Victoriaville (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique principal.e - INVESTISSEMENTS – Banque De Développement Du Canada, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en litige civil et commercial | 3 ans et plus – LCA Avocats inc., Terrebonne (Hybride)
- Avocat.e – Menneh Legal S.A., Montréal (Hybride)
- Parajuriste – Hamelin Picard Beauvais avocats, Laval (Présentiel)
- Avocat.e en droit criminel et pénal – Hamelin Picard Beauvais avocats, Laval (Présentiel)
- Gestionnaire des services juridiques – Juripop, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique principal.e – Desjardins, Montréal ou Lévis (Hybride)
- Directeur.rice, affaires juridiques – Magil Construction, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – Fonds De Placement Immobilière Btb, Montréal
- Conseiller.ère juridique – Alan Allman Associés, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e en litige et résolution des différends – Harnois Énergies, Joliette (Hybride)
- Avocat.e junior en droit des affaires (0-2 ans) – Leviat Legal, Montréal (Hybride)
- Juriste en palais de justice – Info Justice, Abitibi-Témiscamingue, Centre-du-Québec, Côte-Nord, Estrie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Montérégie (Hybride)
- Assistant.e greffier .ère – Ville de Mirabel, Mirabel (Hybride)
- Adjoint.e juridique - droit du travail - junior à sénior – Montréal – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – HyperMabs, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit du travail – Morissette & Avocat.e.s Inc., Montréal (Hybride)
- Chargé.e d’affaires – Direction des affaires juridiques – Conseil interprofessionnel du Québec, Montréal (Hybride)
- Avocat.e - droit familial – 1 à 5 ans - bureaux de Lévis et Montréal – Gaucher Ross Avocats, Lévis (Hybride)
- Avocat.e - litige civil et disciplinaire– 1 à 10 ans - bureau de Lévis ou Montréal – Gaucher Ross Avocats, Lévis (Hybride)
- Avocat.e en droit du travail (3 ans et plus) – Bessette Avocats inc., Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Directeur.rice adjoint.e – services juridiques et greffe – Ville de Westmount, Westmount (Présentiel)
- Avocat.e - Droit commercial et transactionnel (7 ans et + ) – CGB Légal Inc, Mont-Royal (Télétravail)
- Avocat.e – Barreau De Montréal, Montréal (Hybride)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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