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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 22 octobre

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 22 octobre

L'équipe Droit-Inc

2026-10-22 12:00:00

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.

Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Adjoint.e juridique en litige | Legal Assistant in litigationGreenspoon Winikoff Llp, Montréal
  2. Avocat.e en litige civil et commercial, 2 à 5 ans d'expérienceEidelmann Avocat Inc, Montréal (Hybride)
  3. Stagiaire en droitIntact Corporation Financière / Intact Financial Corporation, Montréal
  4. Avocat.e en litige familial — des dossiers d’envergure, une pratique stimulanteAzran Avocats, Montréal

Offres en vedette

  1. Conseiller.ère juridique – affaires commercialesExo, Montréal (Hybride)
  2. Avocat.e ou associé.e en droit de la familleRecrutement Life After Law, Ottawa
  3. Avocat.e en litige (idéalement 5 ans et +)Judicio Avocats, Brossard (Hybride)
  4. Conseiller.ère juridique en entreprise | droit transactionnelGroupe Montpetit, Montréal (Présentiel)
  5. Avocat.e en litige | Droit de la santéGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)

Autres offres d'emploi

  1. Avocat.e en droit du travail et de l’emploi – MontréalOgletree Deakins SENCRL s.r.l., Montréal (Présentiel)
  2. Technicien.ne juridique - Immobilier commercial & financementGroupe RDL Avocats et Notaires, Victoriaville (Présentiel)
  3. Conseiller.ère juridique principal.e - INVESTISSEMENTSBanque De Développement Du Canada, Montréal (Hybride)
  4. Avocat.e en litige civil et commercial | 3 ans et plusLCA Avocats inc., Terrebonne (Hybride)
  5. Avocat.eMenneh Legal S.A., Montréal (Hybride)
  6. ParajuristeHamelin Picard Beauvais avocats, Laval (Présentiel)
  7. Avocat.e en droit criminel et pénalHamelin Picard Beauvais avocats, Laval (Présentiel)
  8. Gestionnaire des services juridiquesJuripop, Montréal (Hybride)
  9. Conseiller.ère juridique principal.eDesjardins, Montréal ou Lévis (Hybride)
  10. Directeur.rice, affaires juridiquesMagil Construction, Montréal (Hybride)
  11. Conseiller.ère juridiqueFonds De Placement Immobilière Btb, Montréal
  12. Conseiller.ère juridiqueAlan Allman Associés, Montréal (Présentiel)
  13. Avocat.e en litige et résolution des différendsHarnois Énergies, Joliette (Hybride)
  14. Avocat.e junior en droit des affaires (0-2 ans)Leviat Legal, Montréal (Hybride)
  15. Juriste en palais de justiceInfo Justice, Abitibi-Témiscamingue, Centre-du-Québec, Côte-Nord, Estrie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Montérégie (Hybride)
  16. Assistant.e greffier .èreVille de Mirabel, Mirabel (Hybride)
  17. Adjoint.e juridique - droit du travail - junior à sénior – MontréalUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  18. Conseiller.ère juridiqueHyperMabs, Montréal (Hybride)
  19. Avocat.e en droit du travailMorissette & Avocat.e.s Inc., Montréal (Hybride)
  20. Chargé.e d’affaires – Direction des affaires juridiquesConseil interprofessionnel du Québec, Montréal (Hybride)
  21. Avocat.e - droit familial – 1 à 5 ans - bureaux de Lévis et MontréalGaucher Ross Avocats, Lévis (Hybride)
  22. Avocat.e - litige civil et disciplinaire– 1 à 10 ans - bureau de Lévis ou MontréalGaucher Ross Avocats, Lévis (Hybride)
  23. Avocat.e en droit du travail (3 ans et plus)Bessette Avocats inc., Montréal (Hybride)
  24. Conseiller.ère juridiqueZSA, Montréal (Présentiel)
  25. Conseiller.ère juridiqueZSA, Montréal (Présentiel)
  26. Directeur.rice adjoint.e – services juridiques et greffeVille de Westmount, Westmount (Présentiel)
  27. Avocat.e - Droit commercial et transactionnel (7 ans et + )CGB Légal Inc, Mont-Royal (Télétravail)
  28. Avocat.eBarreau De Montréal, Montréal (Hybride)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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