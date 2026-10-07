Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 7 octobre
L'équipe Droit-Inc
2026-10-07 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Adjoint.e juridique – Unifor, Montréal (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique – Biogénie Canada Inc., Boucherville (Hybride)
Offres en vedette
- Avocat.e en litige – cabinet boutique – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique - droit commercial – Totem Recrutement Inc., Rive-Nord de Montréal (Télétravail)
- Avocat.e en droit familial – SIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L., Shawinigan (Hybride)
- Directeur.rice des affaires juridiques – Mantra Pharma inc., Brossard (Hybride)
- Avocat.e sénior.e - Transactions commerciales et financement – Groupe Montpetit, Québec (Hybride)
- Conseiller.ère juridique en immobilier – Groupe Montpetit, Montréal (Présentiel)
Autres offres d'emploi
- Conseiller.ère juridique – AFFAIRES JURIDIQUES ET SECRÉTARIAT CORPORATIF – Ordre des pharmaciens du Québec, Montréal (Hybride)
- Professeur.e - profil gestion des marchés publics – École nationale d'administration publique, Québec (Hybride)
- Technicien.ne juridique – Centre De Recherche Du Chu De Québec-université Laval, Québec (Télétravail)
- Avocat.e en droit du travail – RBD Avocats s.e.n.c.r.l., Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique – Deschamps Cadieux, Avocat, Saint-Lambert (Hybride)
- Adjoint.e juridique, Litige civil – Desjardins, Montréal (Hybride)
- Avocat.e - CONTRAT D’UNE DURÉE D’UN AN (possibilité de prolongation de contrat) – Fédération des transporteurs par autobus, Québec (Hybride)
- Avocat.e en droit de la famille – Colibri Avocats Inc., Montréal (Hybride)
- Adjoint.e administratif.ve et juridique - Propriété intellectuelle - Hybride – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique - litige - hybride – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique en litige droit des assurances - salaire jusqu'à 65 000 $ par année – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique intermédiaire ou sénior.e - Droit de la famille - salaire jusqu'à 75 000 $ par année – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Enquêteur.rice en milieu de travail – Employeur confidentiel, Montréal
- Avocat.e plaideur.se – Brais & Associés, Montréal (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique junior (divers domaines) – 6 mois d’expérience – Neolegal, Montréal (Télétravail)
- Avocat.e / associé.e, Litige civil et commercial – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Directeur.rice, Affaires juridiques – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e plaideur.se - droit de la famille (2 postes à combler) – Gravel Poirier, Saint-Sauveur (Hybride)
- Avocat.e – Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-298, F.T.Q.), Montréal (Hybride)
- Directeur.rice de la division du droit pénal et procureur.e en chef municipal – Ville De Québec, Québec (Hybride)
- Conseiller.ère juridique principal.e | Droit de la construction et commercial – Énergir, Montréal (Télétravail)
- Directeur.trice des Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne (poste permanent) – Services Juridiques Communautaires De Pointe-saint-charles Et Petite-bourgogne, Montréal (Présentiel)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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