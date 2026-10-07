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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 7 octobre

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 7 octobre

L'équipe Droit-Inc

2026-10-07 12:00:00

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.

Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Adjoint.e juridiqueUnifor, Montréal (Présentiel)
  2. Conseiller.ère juridiqueBiogénie Canada Inc., Boucherville (Hybride)

Offres en vedette

  1. Avocat.e en litige – cabinet boutiqueGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  2. Conseiller.ère juridique - droit commercialTotem Recrutement Inc., Rive-Nord de Montréal (Télétravail)
  3. Avocat.e en droit familialSIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L., Shawinigan (Hybride)
  4. Directeur.rice des affaires juridiquesMantra Pharma inc., Brossard (Hybride)
  5. Avocat.e sénior.e - Transactions commerciales et financementGroupe Montpetit, Québec (Hybride)
  6. Conseiller.ère juridique en immobilierGroupe Montpetit, Montréal (Présentiel)

Autres offres d'emploi

  1. Conseiller.ère juridique – AFFAIRES JURIDIQUES ET SECRÉTARIAT CORPORATIFOrdre des pharmaciens du Québec, Montréal (Hybride)
  2. Professeur.e - profil gestion des marchés publicsÉcole nationale d'administration publique, Québec (Hybride)
  3. Technicien.ne juridiqueCentre De Recherche Du Chu De Québec-université Laval, Québec (Télétravail)
  4. Avocat.e en droit du travailRBD Avocats s.e.n.c.r.l., Montréal (Hybride)
  5. Adjoint.e juridiqueDeschamps Cadieux, Avocat, Saint-Lambert (Hybride)
  6. Adjoint.e juridique, Litige civilDesjardins, Montréal (Hybride)
  7. Avocat.e - CONTRAT D’UNE DURÉE D’UN AN (possibilité de prolongation de contrat)Fédération des transporteurs par autobus, Québec (Hybride)
  8. Avocat.e en droit de la familleColibri Avocats Inc., Montréal (Hybride)
  9. Adjoint.e administratif.ve et juridique - Propriété intellectuelle - HybrideUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  10. Adjoint.e juridique - litige - hybrideUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  11. Adjoint.e juridique en litige droit des assurances - salaire jusqu'à 65 000 $ par annéeUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  12. Adjoint.e juridique intermédiaire ou sénior.e - Droit de la famille - salaire jusqu'à 75 000 $ par annéeUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  13. Enquêteur.rice en milieu de travailEmployeur confidentiel, Montréal
  14. Avocat.e plaideur.seBrais & Associés, Montréal (Présentiel)
  15. Conseiller.ère juridique junior (divers domaines) – 6 mois d’expérienceNeolegal, Montréal (Télétravail)
  16. Avocat.e / associé.e, Litige civil et commercialZSA, Montréal (Présentiel)
  17. Directeur.rice, Affaires juridiquesZSA, Montréal (Présentiel)
  18. Avocat.e plaideur.se - droit de la famille (2 postes à combler)Gravel Poirier, Saint-Sauveur (Hybride)
  19. Avocat.eSyndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-298, F.T.Q.), Montréal (Hybride)
  20. Directeur.rice de la division du droit pénal et procureur.e en chef municipalVille De Québec, Québec (Hybride)
  21. Conseiller.ère juridique principal.e | Droit de la construction et commercialÉnergir, Montréal (Télétravail)
  22. Directeur.trice des Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne (poste permanent)Services Juridiques Communautaires De Pointe-saint-charles Et Petite-bourgogne, Montréal (Présentiel)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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