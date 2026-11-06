Du droit, des mines et de la politique

Formation d’avocats africains, rivalité Chine–États-Unis et visite d’une figure politique : les campus ne manquent pas d'actualité…

Université de Montréal

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Du 5 au 9 octobre dernier, la Faculté de droit de l'Université de Montréal a accueilli 13 avocates et avocats du Burkina Faso et de la Guinée dans le cadre d’une formation intensive en droit minier, organisée en partenariat avec CEVO International.

Cette initiative visait à renforcer les compétences de praticiennes et praticiens appelés à accompagner le développement rapide du secteur minier dans leur pays.

Université Laval

La Faculté de droit de l'Université Laval a accueilli la 15e édition de l'École d'automne en droit de l'Union européenne. Réunissant étudiantes, étudiants, chercheuses, chercheurs et spécialistes de divers horizons, l'événement proposait une réflexion approfondie sur les défis géopolitiques qui redéfinissent aujourd'hui les relations internationales.

Placée sous le thème « L'UE à l'heure de la rivalité Chine-États-Unis : entre idéal et pragmatisme », cette édition invitait les personnes participantes à analyser le rôle et le positionnement stratégique de l'Union européenne dans un contexte marqué par la compétition croissante entre les deux grandes puissances mondiales.

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Le 10 novembre prochain, la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM va recevoir Françoise David, militante féministe, défenseure de la justice sociale, organisatrice communautaire et femme politique engagée, récipiendaire d’un doctorat honoris causa de l’UQAM en juin 2025.