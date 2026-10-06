BLG confie son international à un Montréalais

Un associé en fusions et acquisitions du bureau de Montréal pilotera la stratégie internationale de Borden Ladner Gervais.



Ryan Tomicic - sourge : BLG

La stratégie internationale de BLG passera par Montréal.

Le cabinet a nommé Me Ryan Tomicic leader national, International, a-t-il annoncé le 1er octobre.

Son mandat : faire le lien entre le cabinet, les multinationales et les cabinets étrangers. Il coordonnera les groupes de droit des sociétés, de marchés des capitaux, de réglementation et de litige pour offrir des conseils intégrés sur l'investissement entrant au Canada et les opérations transfrontalières.

Établi à Montréal, Me Tomicic pratique en fusions et acquisitions, en financement par actions et en formation de fonds d'investissement privés. Il a travaillé à plus de 200 transactions, d'une valeur totale de plus de 10 milliards $ US, dont plusieurs avec des parties étrangères et des fonds de capital-investissement.

Son parcours en fusions-acquisitions transfrontalières et en financement d'entreprise le rend « exceptionnellement qualifié » pour ce rôle, estime Dave Di Paolo, associé directeur national et chef de la direction de BLG. (traduction libre)

La nomination s'appuie sur les bases jetées par Lynn McGrade, qui demeure à la tête du groupe national de gestion de placements du cabinet.

Ingénieur de formation, Me Tomicic est diplômé en droit de l'Université McGill et membre du Barreau du Québec depuis 2011, selon Canadian Lawyer.

Premier rendez-vous : le congrès annuel de l'Association internationale du barreau, du 4 au 9 octobre à Copenhague, où il sera présent avec l'équipe internationale du cabinet.