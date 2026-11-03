Stikeman recrute un boss de McCarthy

Aie! Le grand patron du groupe national Assurance et réassurance de McCarthy passe chez Stikeman…



Hartley Lefton - source : LinkedIn

Belle prise pour Stikeman Elliott. Le cabinet a annoncé le 29 octobre l'arrivée de Me Hartley Lefton comme associé à son bureau de Toronto.

L'avocat vient de McCarthy Tétrault, où il était à la tête du groupe national Assurance et réassurance. Il y était arrivé en 2020 comme associé au sein du groupe Services financiers.

Chez Stikeman, il se joint aux groupes national Assurance et réassurance, Produits et services financiers, et Fusions et acquisitions.

Admis au Barreau de l'Ontario en 2007, Hartley Lefton figure dans la première catégorie (« Band 1 ») du répertoire Chambers Canada, selon Stikeman.

Sa clientèle : assureurs, réassureurs, courtiers et investisseurs, qu'il conseille dans l'acquisition et la vente d'assureurs, de cabinets de courtage et de portefeuilles d'affaires. Il intervient aussi en matière de permis, de financement, d'impartition, de lancement de produits et de coentreprises. Il accompagne enfin des entreprises de technologies financières et d'assurance qui s'implantent ou prennent de l'expansion au Canada.

Son expérience directe auprès des régulateurs est aussi mise de l'avant. En 2021, il a été nommé au comité consultatif technique sur la réglementation prudentielle des assurances de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

Alix d'Anglejan-Chatillon - source : Stikeman

« Les assureurs et leurs partenaires doivent composer à la fois avec des transactions, la réglementation et l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché. Hartley est un expert dans chacun de ces domaines », souligne, associé des groupes Assurance et réassurance et Produits et services financiers de Stikeman (traduction libre).

Le groupe Assurance et réassurance de Stikeman est classé dans la première catégorie de Chambers Canada depuis 11 années consécutives. Il compte désormais plus d'avocats de cette catégorie que tout autre cabinet, affirme Stikeman.

La pratique est nationale. Le groupe Produits et services financiers compte notamment l'associée montréalaise Alix d'Anglejan-Chatillon.

Stikeman, dont le bureau de Montréal est dirigé depuis 2024 par Sophie Lamonde, est aussi présent à Calgary, à Vancouver, à New York et à Londres.

Pour McCarthy Tétrault, c'est un autre départ de marque, après celui de l'ancien premier ministre Jean Charest, parti chez TCJ en 2024.