Un avocat à la tête de la Chambre de commerce de Montréal

La Chambre de commerce du Montréal Métropolitain a un nouveau président. Et il est avocat.



Grégoire Baillargeon - source : BMO

Un avocat est nommé à la présidence de l’organisme qui porte la voix du milieu des affaires montréalais.

Me Grégoire Baillargeon est le nouveau président de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain (CCMM).

Me Baillargeon est le président de BMO Groupe financier pour le Québec depuis 2022. Il est aussi vice-président du conseil d‘administration de BMO.

Grégoire Baillargeon est vice-président de l’Institut pour le climat de BMO. Il siège au conseil d’administration de Carbon Removal Canada.

Sous son impulsion, BMO est devenue la première banque à se joindre au Partenariat Climat Montréal. En collaboration avec la CCMM, BMO a lancé Convertgence, un service aux entreprises pour les aider à se décarboner et à adopter des pratiques d’affaires durables dans la métropole.

Admis au Barreau en 1999, Grégoire Baillargeon a été le directeur général et co-chef de BMO Marché des capitaux au Québec. Il a aussi été le responsable des activités de l’équipe banque d’affaires et services bancaires pour les sociétés de BMO dans la province.

L'avocat originaire de Québec est entré chez BMO il y a plus de 20 ans, après plusieurs expériences en cabinets. Il était spécialisé dans le droit des sociétés et des valeurs mobilières. Il a pratiqué successivement comme associé chez Borden Ladner Gervais, puis chez Winston & Strawn à New York. Avant de rejoindre BMO, il a travaillé comme conseiller juridique sénior chez Telesystem International Wireless.

Me Baillargeon détient un baccalauréat en droit de l'Université McGill. Il est analyste financier agréé (CFA).

Outre son inscription au Barreau du Québec, il a été admis au barreau de l'État de New York et à celui du Massachusetts.

L’avocat est membre du comité de direction de la section québécoise de l'Institut des administrateurs de société (IAS). Il est membre du conseil des gouverneurs de Finance Montréal.

Grégoire Baillargeon est le président du conseil d'administration du Centraide du Grand Montréal.

Il préside également l’organisme Fusion Jeunesse, qui soutient la persévérance scolaire.

Me Baillargeon a été membre du conseil d'administration de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, durant 12 années. Il a aussi été le président du conseil d'administration du Cercle Canadien de Montréal.