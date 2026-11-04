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Un nouvel avocat

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Sonia Semere

Sonia Semere

2026-11-05 08:30:05

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Un avocat en droit des affaires change de cap dans sa carrière. De qui s’agit-il?
Nicolas C. Gagnon - source : Langlois


Me Nicolas C. Gagnon rejoint le cabinet Langlois, où il exercera en droit des affaires, particulièrement en matière de fusions et acquisitions. Il exerçait auparavant chez Gutkin Vincent Dumas.

Sa pratique porte notamment sur les transactions commerciales, dont les acquisitions par effet de levier, les opérations de capital de risque et les réorganisations corporatives.

Il conseille également des entreprises dans leurs restructurations d’actionnariat, la mise en place de mécanismes d’intéressement destinés aux employés et aux dirigeants, ainsi que leurs besoins en financement.


Nicolas C. Gagnon intervient par ailleurs dans des projets immobiliers d’envergure, où il accompagne ses clients dans la structuration des investissements, la négociation des financements et la mise en place des conventions nécessaires à leur réalisation.

Ayant commencé sa carrière en litige, il possède aussi une expérience en résolution de différends commerciaux. Son engagement au sein de différents conseils d’administration lui permet également de bien comprendre les réalités des sociétés par actions et des organismes à but non lucratif.

Il est diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke.

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