La complémentarité parfaite des avocats et des notaires

Pourquoi plusieurs notaires choisissent-ils une carrière dans un cabinet d’affaires, plutôt que dans une étude traditionnelle? Deux professionnels d’un bureau de Longueuil témoignent.



Antoine Aubry Duperré - source : Bernard & Brassard

Me Antoine Aubry Duperré a été l’un des premiers notaires à intégrer le cabinet Bernard & Brassard en 2007. Et pour lui, au sortir de ses études, ce choix a été très naturel.

« J’ai toujours eu un intérêt personnel pour le droit des affaires, indique l’associé principal doté d’un MBA en administration en plus d’un Diplôme de droit notarial. Si j’avais été dans un bureau de notaires, je n’aurais pas pu aussi bien desservir mes clients. Et l’inverse est tout aussi vrai. Les avocats qui doivent sous-traiter les pans notariaux de leurs dossiers en perdent probablement un certain nombre. »

Cette collaboration de type one stop shop avocats-notaires a d’ailleurs été couronnée de succès, avec des besoins croissants à combler et l’arrivée de plusieurs talents reconnus dans une équipe notariale qui compte maintenant cinq professionnels.

Marc Legault - source : Bernard & Brassard



Après plus de 20 ans de carrière dans une étude notariale de la Rive-Sud de Montréal, Me Marc Legault a lui aussi joint les rangs de Bernard & Brassard en novembre 2025.

« Cela fait longtemps que nous gérons des dossiers d’immobilier au cabinet. Mais on voulait trouver un notaire sénior capable de traiter des cas pointus dans ce secteur, ce qui ne court pas les rues. Marc nous a apporté cette expertise », raconte Me Aubry Duperré.

Effectivement, Me Legault sait gérer des dossiers avec, par exemple, des éléments de propriété superficiaire : le propriétaire du terrain est différent de celui qui possède, en tout ou en partie, le bâtiment qui se trouve dessus, comme pour l’aéroport de Saint-Hubert ou le stade de Tennis Canada au parc public Jarry.

« J’ai également orchestré bon nombre d’emphytéoses (bail à très long terme d’un terrain sur lequel on a un bien), dont une maison supervisée pour personnes handicapées aux Îles-de-la-Madeleine qui a été bâtie sur un terrain appartenant à la municipalité », poursuit le Me Legault.

Choisir le bon cabinet

Outre leurs spécialités respectives – Me Aubry Duperré en protection du patrimoine, succession et optimisation fiscale ; Me Legault en droit des affaires, ainsi qu’en financement et en transactions immobilières commerciales –, les deux notaires ne sont pas arrivés par hasard au sein de Bernard & Brassard.

« C’est un cabinet qui jouit d’une excellente réputation dans le milieu des affaires, comme auprès des institutions. Donc, cela nous bénéficie également », avance Me Legault, avant d’ajouter que la force du cabinet réside aussi dans la qualité d’accueil et d’intégration de ses nouvelles recrues. À son arrivée au cabinet, une ambiance chaleureuse, un party d’huîtres et un accompagnement par un juriste pendant deux mois pour lui faire connaître les rouages de l’organisation, comme la recherche de conflits d’intérêts potentiels, l’ont convaincu qu’il serait sur son X à ce nouveau poste.

« Ici, les dirigeants font ce qu’ils disent, et je me suis vraiment senti appuyé. C’est essentiel quand on débute un nouveau défi professionnel », admet le notaire.

Notaires recherchés!

L’approche juridique multidisciplinaire étant de plus en plus en demande au sein du milieu des affaires, Bernard & Brassard cherche dès maintenant à combler deux postes de notaire.

« Les besoins explosent, notamment en transfert d’entreprises, confirme Me Aubry Duperré. Nous souhaitons donc trouver une recrue en planification testamentaire et en droit successoral. »

Un autre notaire junior est recherché pour épauler Me Legault en immobilier, car de nouveaux champs d’expertise, comme la force exécutoire de certains actes notariés (depuis le 1er septembre), s’ajoutent à la liste de ses mandats. Ce dernier a hâte de devenir le mentor d’un nouveau talent auquel il pourra enseigner toutes les ficelles de sa spécialité.

« Mais plus globalement, je vous assure que les notaires qui rejoignent notre équipe peuvent s’attendre à relever des défis juridiques intéressants, à être entourés de collègues compétents et serviables. Et bien sûr, à bénéficier de l’accueil proverbial de Bernard & Brassard », ajoute Me Aubry Duperré, en rappelant que le cabinet a remporté cette année la certification Great Place To Work/ Meilleurs lieux de travail Canada. À qui la chance, auquel cas?