Logement et itinérance : des avocats à la rencontre des résidents

Dans le cadre du Marathon juridique, des avocats du Barreau de Laurentides-Lanaudière iront parler droit au logement aux résidents de deux établissements, jeudi.



Pierre-Marc Lemire - source : LinkedIn

Des avocats du Barreau de Laurentides-Lanaudière rencontreront le 22 octobre les résidents de deux établissements de la région pour leur parler de droit au logement et de prévention de l'itinérance, rapporte Mon Joliette.

Intitulées « Mon toit, mes droits », ces rencontres-causeries auront lieu de 11 h à 14 h au Pavillon Louis-Cyr, à Saint-Jacques, et au Centre Bonséjour, à Sainte-Adèle. Elles sont réservées aux résidents de ces établissements, précise le programme du Barreau du Québec.

Les avocats y expliqueront les droits des participants, répondront confidentiellement à leurs questions et les dirigeront vers les ressources communautaires de la région.

« Les personnes les plus vulnérables sont souvent celles qui ont le moins accès à la justice », souligne le bâtonnier de Laurentides-Lanaudière, Pierre-Marc Lemire. En allant directement à leur rencontre, « nous leur donnons les moyens de mieux comprendre leurs droits », ajoute-t-il.

Un marathon sur le logement

Ces activités s'inscrivent dans la troisième édition du Marathon juridique du Barreau du Québec, une série d'activités gratuites tenues partout dans la province pendant trois jours, cette année sur le thème du logement et de l'itinérance. Les deux premières éditions avaient eu lieu en mars 2024 et 2025.

Le besoin semble réel. Selon le Barreau du Québec, 63 % des Québécois ne sauraient pas où diriger un proche menacé de perdre son logement ou de se retrouver à la rue. Près d'un sur quatre (23 %) connaît quelqu'un qui a été dans cette situation au cours des dernières années, et 70 % jugeraient utile de pouvoir consulter gratuitement un professionnel pour l'aider.