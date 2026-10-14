Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 14 octobre
L'équipe Droit-Inc
2026-10-14 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Avocat.e en litige familial — des dossiers d’envergure, une pratique stimulante – Azran Avocats, Montréal
- Avocat.e en droit des affaires – Énergie/Infrastructures | Corporate Law Associate – Energy/Infrastructure – Stikeman Elliott, Montréal (Hybride)
Offres en vedette
- Chargé.e de produits (temporaire, 18 mois) – Société Québécoise D'information Juridique, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique | Contrats stratégiques | Énergie – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Notaire – droit de la personne et successions – Groupe Montpetit, Rive-sud de Montréal (Présentiel)
Autres offres d'emploi
- Parajuriste - poste permanent - Bureau de Québec – S&V Notaires inc., Québec (Présentiel)
- Adjoint.e juridique - litige civil et commercial – Lanctot Avocats, s.a., Montréal (Présentiel)
- Réviseur.se de documents juridiques (2) / Legal Document Reviewers (2) - Contrat de 6 mois / 6 months contract – Clyde & Co, Montréal (Télétravail)
- Directeur.rice général.e - nouvelle offre d'emploi – Info Justice Abitibi-Témiscamingue, Amos (Hybride)
- Notaire ou avocat.e - nouvelle offre d'emploi – Info Justice Abitibi-Témiscamingue, Amos (Hybride)
- Adjoint.e administratif.ve au sein de la Clinique juridique de l’Université de Montréal – Université De Montréal, Montréal (Hybride)
- Juriste en accès à l'information – Ville De Trois-rivières, Trois-Rivières
- Avocats.es en litige civil et commercial | Civil & Commercial Litigation Lawyers – Quantum, Montréal
- Directeur·trice à la direction Affaires d'assurance – Chambre Des Notaires Du Québec, Montréal (Hybride)
- Technicien.ne juridique - droit des affaires – Ratelle - avocats et notaires, Mascouche
- Conseille.ère juridique, Droit contractuel et litiges – Devimco Immobilier Inc., Brossard (Hybride)
- Avocat.e en droit du travail – Relations de travail (télétravail à 99 %) – NDB Avocats inc, Montréal
- Conseiller.ère Autorisations gouvernementales I – Hydro-Québec, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère Autorisations gouvernementales II – Hydro-Québec, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère Autorisations gouvernementales II – Hydro-Québec, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit des infrastructures – 4 à 7 ans de pratique (Montréal ou Québec) – Langlois Avocats, Québec (Hybride)
- Parajuriste – Souscription et opérations résidentielles – Stewart Title Guaranty Company, Laval (Télétravail)
- Souscripteur.se - commercial – Stewart Title Guaranty Company, Laval (Télétravail)
- Avocat.e - Droit corporatif – EKITAS avocats & fiscalistes, Laval (Présentiel)
- Avocat.e (litige civil et commercial) – L'autorité Des Marchés Financiers, Québec (Hybride)
- Avocat.e, droit des affaires – Fusions & acquisitions – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Directeur.rice, affaires juridiques – Location | Director, Legal Affairs, Leasing – ZSA, Montréal ou Québec (Hybride)
- Chef.fe de division - droit public et législation – Ville De Montréal, Montréal
- Conseiller.ère juridique, Construction – Broccolini Construction inc., Kirkland (Hybride)
- Conseiller.ère juridique principal.e, Assurances, rentes et produits fiduciaires – Desjardins, Montréal et Lévis (Hybride)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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