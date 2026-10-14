Top des emplois

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 14 octobre

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 14 octobre

L'équipe Droit-Inc

2026-10-14 12:00:00

Commenter
Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.

Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Avocat.e en litige familial — des dossiers d’envergure, une pratique stimulanteAzran Avocats, Montréal
  2. Avocat.e en droit des affaires – Énergie/Infrastructures | Corporate Law Associate – Energy/InfrastructureStikeman Elliott, Montréal (Hybride)

Offres en vedette

  1. Chargé.e de produits (temporaire, 18 mois)Société Québécoise D'information Juridique, Montréal (Hybride)
  2. Conseiller.ère juridique | Contrats stratégiques | ÉnergieGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  3. Notaire – droit de la personne et successionsGroupe Montpetit, Rive-sud de Montréal (Présentiel)

Autres offres d'emploi

  1. Parajuriste - poste permanent - Bureau de QuébecS&V Notaires inc., Québec (Présentiel)
  2. Adjoint.e juridique - litige civil et commercialLanctot Avocats, s.a., Montréal (Présentiel)
  3. Réviseur.se de documents juridiques (2) / Legal Document Reviewers (2) - Contrat de 6 mois / 6 months contractClyde & Co, Montréal (Télétravail)
  4. Directeur.rice général.e - nouvelle offre d'emploiInfo Justice Abitibi-Témiscamingue, Amos (Hybride)
  5. Notaire ou avocat.e - nouvelle offre d'emploiInfo Justice Abitibi-Témiscamingue, Amos (Hybride)
  6. Adjoint.e administratif.ve au sein de la Clinique juridique de l’Université de MontréalUniversité De Montréal, Montréal (Hybride)
  7. Juriste en accès à l'informationVille De Trois-rivières, Trois-Rivières
  8. Avocats.es en litige civil et commercial | Civil & Commercial Litigation LawyersQuantum, Montréal
  9. Directeur·trice à la direction Affaires d'assuranceChambre Des Notaires Du Québec, Montréal (Hybride)
  10. Technicien.ne juridique - droit des affairesRatelle - avocats et notaires, Mascouche
  11. Conseille.ère juridique, Droit contractuel et litigesDevimco Immobilier Inc., Brossard (Hybride)
  12. Avocat.e en droit du travail – Relations de travail (télétravail à 99 %)NDB Avocats inc, Montréal
  13. Conseiller.ère Autorisations gouvernementales IHydro-Québec, Montréal (Hybride)
  14. Conseiller.ère Autorisations gouvernementales IIHydro-Québec, Montréal (Hybride)
  15. Conseiller.ère Autorisations gouvernementales IIHydro-Québec, Montréal (Hybride)
  16. Avocat.e en droit des infrastructures – 4 à 7 ans de pratique (Montréal ou Québec)Langlois Avocats, Québec (Hybride)
  17. Parajuriste – Souscription et opérations résidentiellesStewart Title Guaranty Company, Laval (Télétravail)
  18. Souscripteur.se - commercialStewart Title Guaranty Company, Laval (Télétravail)
  19. Avocat.e - Droit corporatifEKITAS avocats & fiscalistes, Laval (Présentiel)
  20. Avocat.e (litige civil et commercial)L'autorité Des Marchés Financiers, Québec (Hybride)
  21. Avocat.e, droit des affaires – Fusions & acquisitionsZSA, Montréal (Présentiel)
  22. Directeur.rice, affaires juridiques – Location | Director, Legal Affairs, LeasingZSA, Montréal ou Québec (Hybride)
  23. Chef.fe de division - droit public et législationVille De Montréal, Montréal
  24. Conseiller.ère juridique, ConstructionBroccolini Construction inc., Kirkland (Hybride)
  25. Conseiller.ère juridique principal.e, Assurances, rentes et produits fiduciairesDesjardins, Montréal et Lévis (Hybride)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

Partager cet article:

202
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Le juge du « Taisez-vous! » fixé sur son sort
2.
Épuisés, mais présents : la facture cachée des cabinets
3.
TUF : ce que cachait le chapitre caviardé
4.
Du Conservatoire Lassalle à la Cour du Québec
5.
Décès d’un avocat en droit du travail
EMPLOIS

EN VEDETTE