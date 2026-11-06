Que mijotent ces cinq cabinets?

Un rendez-vous avec Kyoto, des échanges sur les cyberrisques et des conseils aux employeurs… Les cabinets ne manquent pas de projets!

De Grandpré Chait

Les 2 et 3 novembre, l’associé en droit de la construction Jean-François Dagenais a pris part, à titre de coprésident, aux Journées stratégiques sur les enjeux dans la construction, organisées par OpenForumOuvert à Montréal.

Aux côtés de Mélanie Gagnon, présidente et cheffe de la direction de MSA Infrastructures, il a présenté une conférence sur l’importance du cadre documentaire d’un projet de construction.

Ils ont notamment abordé le rôle d’écrits clairs et cohérents pour limiter les zones grises et protéger les projets, particulièrement dans le cadre de contrats collaboratifs.

Cain Lamarre

Le 18 novembre prochain, Me Joel Beaudoin, associé chez Cain Lamarre, animera une formation organisée par la Chambre de commerce de Sept-Îles-Uashat mak mani-utenam, en collaboration avec le cabinet.

Au programme : les récents changements réglementaires, les démarches à prévoir et des conseils pratiques pour mieux anticiper les enjeux et réduire les risques liés à la gestion des travailleurs étrangers temporaires.



Gowling WLG

La semaine dernière, l’équipe Cybersécurité et protection des données de Gowling WLG a accueilli des clients et collègues à Montréal pour une discussion sur l’évolution du cadre législatif canadien.

« Après le mot d’ouverture prononcé par l’associé-directeur du bureau Luc Deshaies, les professionnelles Antoine Guilmain, Nayla El Zir, Cédrik Pierre-Gilles et Nawal Sassi ont fourni de précieux éclairages sur le projet de loi C-36 et ses conséquences potentielles pour les entreprises ».

Lavery

Lavery s’associe au Forum d’affaires Québec-Japon et s’apprête à accueillir, le 12 novembre prochain, une délégation de Kyoto dans le cadre d’un événement consacré à l’innovation, à l’entrepreneuriat et aux collaborations internationales.

« Une occasion privilégiée de renforcer les liens entre nos deux écosystèmes et de favoriser de nouvelles perspectives d’affaires », souligne le cabinet.

ROBIC

L’avocate et agente de brevets, Stacey Dunn, participera à l’Agriculture Enlightened 2026, organisé par EMILI.

« Cette conférence canadienne consacrée à l’agrotechnologie réunit des entrepreneures, chercheureuses, décideureuses, producteurtrices et leaders de l’industrie afin d’explorer les innovations qui transforment l’agriculture ».