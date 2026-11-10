Le droit notarial à l’UQO se dote d’un nouvel exécutif

Qui sont les étudiants qui prendront les rênes du Comité de droit notarial pour la prochaine année universitaire?



Source : LinkedIn

Le Comité de droit notarial de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) a présenté les membres de son exécutif pour l’année universitaire 2026-2027.

Jessica Côté-Bérubé occupera la présidence du comité. Elle sera épaulée par Elizabeth Boisvert, vice-présidente aux affaires internes, et Maxim Beauvais, vice-président aux affaires externes.

L’équipe comptera également Ariane Labelle et Anikime Morency aux postes de vice-présidentes aux événements, ainsi que Britany Charbonneau et Maria Tabet aux communications. Emy Bibeau agira à titre de recherchiste.

Trois conseillères viendront également soutenir les membres de l’exécutif dans leurs fonctions : Mira Kaddour, Justeen Clark-Armitage et Aurélie Félix.