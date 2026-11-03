Campus

Une nouvelle boss pour la Chaire Jean-Louis Baudouin

Une nouvelle boss pour la Chaire Jean-Louis Baudouin
Thomas Vernier

Thomas Vernier

2026-11-03 10:15:09

Commenter

Spécialiste de la situation contractuelle des personnes vulnérables, la professeure devient la quatrième titulaire de cette chaire en droit civil de l'UdeM.


Marie Annik Grégoire - source : LinkedIn

La Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil de l'Université de Montréal a une nouvelle titulaire. La professeure Marie Annik Grégoire a récemment été nommée à sa tête, a annoncé la Faculté de droit le 2 novembre.

Elle en devient la quatrième titulaire. Cette chaire philanthropique souligne cette année ses 20 ans. Son premier titulaire, en 2006, était Benoît Moore, aujourd'hui juge à la Cour d'appel. Deux professeures de la Faculté lui ont ensuite succédé, la première en 2017.

La chaire porte le nom de l'ancien juge de la Cour d'appel Jean-Louis Baudouin, une figure du droit civil québécois.

Professeure à la Faculté depuis 2008, après plusieurs années comme chargée de cours, Marie Annik Grégoire est aujourd'hui professeure titulaire. Elle enseigne le droit civil, notamment le droit des personnes physiques et le droit des obligations.


Ses recherches portent sur la situation contractuelle des personnes vulnérables, en particulier les aînés, ainsi que sur le consentement aux soins, l'inaptitude et la protection du consommateur. Elle s'intéresse aussi à la bonne foi et à la justice contractuelle. Elle est chercheuse associée à la Chaire Antoine-Turmel sur la protection juridique des aînés.

Diplômée de l'Université de Montréal, elle y a reçu la Médaille de la Faculté de droit, remise à la première de sa promotion. Elle est aussi docteure en droit de l'Université McGill (2008).

Avant sa carrière universitaire, elle a pratiqué plusieurs années le litige civil et commercial dans des cabinets montréalais. Ses deux livres, tirés de sa maîtrise et de son doctorat, portent sur la bonne foi en droit des contrats. En 2015, elle a reçu le prix d'excellence en enseignement de l'Université de Montréal.

« Je me réjouis de voir Marie Annik Grégoire en prendre la relève », souligne la doyenne de la Faculté, Geneviève Saumier.

Partager cet article:

447
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Jusqu’où Québec peut-il guider la Régie de l’énergie?
2.
Peut-on se projeter dans le milieu juridique quand on manque de modèles?
3.
Éducaloi réécrit ses contenus pour être mieux cité par l'IA
4.
Stikeman recrute un boss de McCarthy
5.
Quatre règlements du Barreau quittent la Gazette officielle
EMPLOIS

EN VEDETTE