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Une nouvelle équipe aux commandes de l’AED de l’UQAM

Une nouvelle équipe aux commandes de l’AED de l’UQAM
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-11-05 07:00:07

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Treize étudiants s’engagent pour faire rayonner la communauté juridique de l’UQAM. Qui sont-ils?


Source : LinkedIn

L’Association étudiante de droit de l’Université du Québec à Montréal présente les membres de son exécutif pour l’année 2026-2027.

Composée de 13 membres aux parcours, aux expériences et aux intérêts variés, la nouvelle équipe souhaite représenter la diversité de la communauté étudiante, demeurer à l’écoute de ses besoins et contribuer à enrichir l’expérience universitaire des étudiants en droit.

L’exécutif entend notamment favoriser les occasions d’engagement, d’apprentissage et de réseautage, tout en renforçant les liens au sein de la communauté juridique.


Chanel Dallaire occupe la présidence, tandis qu’Étienne Lessard assume la vice-présidence. L’équipe compte également Leila Haddaji-Côté au réseautage, Emilie Paquet à la vie étudiante, Mariana Quiroz-Vazquez aux affaires externes, Nour Charafeddine à la trésorerie, Jessica Leblanc aux communications et Yavhany Sajous au secrétariat.

Les affaires académiques sont confiées à Riham Mezouar et Nour Zaher. Julien Foisy prend en charge la mobilisation, tandis que Lina Khatib et Lauryna Monjeune représentent respectivement les étudiants de première année et ceux du certificat.

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