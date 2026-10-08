Votre cabinet essaie de vous parler

Ne jamais bloquer de temps pour réfléchir à son cabinet coûte cher : une coach propose trois façons d'enfin « prendre la rencontre »…

« Je sais que je dois travailler SUR mon cabinet, pas seulement DANS mon cabinet. Je n'ai juste pas le temps. » Tous les propriétaires de cabinet répètent une version de cette phrase, constate Stephanie Everett, coach d'affaires en chef de Lawyerist, dans un texte publié sur la plateforme américaine (traduction libre).



Stephanie Everett - source : LinkedIn

Son diagnostic : « Ce n'est pas un problème de discipline. C'est un problème d'infrastructure. » Aucune rencontre au calendrier, aucun bloc protégé — alors la réflexion stratégique est reportée par défaut, « parce que tout le reste dans la pratique est plus bruyant, plus proche et dû aujourd'hui ».

90 000 $ par année : le prix de l'omission

La facture de ces rencontres refusées se décline en trois coûts. Le premier : reprendre les mêmes décisions en boucle, à plein prix. Congédier ce client? Hausser ses taux? Embaucher? Faute de temps dédié pour trancher, on vit avec l'inconfort. Exemple chiffré : un service de base sous-tarifé de 15 %, sur 600 000 $ de revenus pertinents, laisse 90 000 $ sur la table — chaque année où on ne s'assoit pas pour décider.

Deuxième coût : la boucle infernale. Trop occupé à éteindre des feux pour planifier, on ne bâtit rien qui réduirait les feux — donc on reste trop occupé pour planifier. Et les décisions différées « ne patientent pas en silence : elles ressurgissent en épuisement professionnel, en roulement de personnel et en revenus qui plafonnent ».

Troisième coût : vous êtes la seule personne qui voit le système en entier — et vous êtes toujours dedans. « On ne peut pas lire l'étiquette quand on est à l'intérieur de la bouteille. » D'où le champ de pratique devenu non rentable il y a 18 mois sans que personne le remarque, ou l'avocat prêt pour plus de responsabilités... parti ailleurs.

Trois façons de « prendre la rencontre »

Première option, la moins coûteuse mais la plus exigeante en discipline : une journée complète par trimestre, hors du bureau, téléphone fermé, chiffres du trimestre en main, structurée autour de trois questions — qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui doit changer d'ici 90 jours? Le piège : protéger la journée quand une urgence client tente de la dévorer. « C'est là que la plupart des propriétaires échouent. »

Deuxième option : une journée stratégique unique animée par un facilitateur externe — quelqu'un dont le travail est précisément de vous empêcher de passer la journée à réorganiser votre boîte de courriels, et de poser les questions que vous éviteriez de vous poser. C'est, selon l'auteure, l'option dont la plupart des propriétaires ont réellement besoin.

Troisième option : un rythme stratégique permanent, mensuel ou trimestriel, avec quelqu'un qui suit l'exécution entre les séances. Plus coûteux, mais c'est le remède au vrai mode d'échec : non pas l'absence d'une bonne journée de planification, mais « l'absence de quoi que ce soit qui vous tienne responsable du plan une fois le bruit quotidien revenu ».

Sa règle finale vaut pour tous les praticiens qui veulent faire croître leur pratique : « Le travail stratégique se fait au calendrier, ou ne se fait pas. » Et si une seule journée d'absence crée une crise au cabinet? « C'est le signe le plus clair que vous avez besoin de cette journée : le cabinet repose sur un point de défaillance unique — exactement ce que le temps stratégique doit révéler et corriger. »