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De McCarthy à…

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Sonia Semere

Sonia Semere

2026-11-13 08:30:13

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Un avocat change de cap dans sa carrière en se spécialisant notamment en droit des médias. Qui est-il?

Frédéric Lafond - source : LinkedIn

Me Frédéric Lafond poursuit sa carrière au sein du cabinet Chenette, où il entend notamment développer sa pratique en droit des médias.

« J'aurai l'occasion d'y poursuivre ma pratique en responsabilité professionnelle et droit disciplinaire et de développer ma pratique en droit des médias », a-t-il indiqué dans une publication sur LinkedIn.


Avant de rejoindre le cabinet boutique, Frédéric Lafond a passé quatre ans chez McCarthy Tétrault, où il a occupé successivement les fonctions d’étudiant en droit, de stagiaire, puis d’avocat.

Diplômé en droit de l’Université de Montréal, il a également été vice-président à la vie étudiante de l’Association des étudiants en droit de sa faculté et assistant de recherche au Laboratoire sur les actions collectives.

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