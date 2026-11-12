De McCarthy à…

Un avocat change de cap dans sa carrière en se spécialisant notamment en droit des médias. Qui est-il?

Frédéric Lafond - source : LinkedIn

Me Frédéric Lafond poursuit sa carrière au sein du cabinet Chenette , où il entend notamment développer sa pratique en droit des médias.

« J'aurai l'occasion d'y poursuivre ma pratique en responsabilité professionnelle et droit disciplinaire et de développer ma pratique en droit des médias », a-t-il indiqué dans une publication sur LinkedIn.

Avant de rejoindre le cabinet boutique, Frédéric Lafond a passé quatre ans chez McCarthy Tétrault, où il a occupé successivement les fonctions d’étudiant en droit, de stagiaire, puis d’avocat.

Diplômé en droit de l’Université de Montréal, il a également été vice-président à la vie étudiante de l’Association des étudiants en droit de sa faculté et assistant de recherche au Laboratoire sur les actions collectives.