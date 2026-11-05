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De Spiegel Ryan à…

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Sonia Semere

Sonia Semere

2026-11-06 08:30:50

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Une avocate en droit des affaires change de cap dans sa carrière. Qui est-elle?

An Chu Chen - source : Fasken

Après avoir exercé chez Spiegel Ryan, An Chu Chen rejoint le cabinet Fasken à titre d’avocate au sein du groupe de droit des sociétés et droit commercial.

Sa pratique couvre différents domaines du droit des affaires, notamment les fusions et acquisitions de sociétés fermées. Elle accompagne ses clients à toutes les étapes d’une transaction, de la vérification diligente à la clôture, en passant par les questions post-clôture.


Grâce à son expérience en droit fiscal, elle propose des conseils qui tiennent compte des enjeux juridiques et des réalités commerciales des opérations d’entreprise.

Me Chu Chen a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal.

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